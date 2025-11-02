قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفارة مصر بباكو تقيم احتفالية كبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

أ ش أ

أقامت سفارة مصر بأذربيجان الليلة الماضية احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بمركز حيدر علييف بباكو.

وشارك كبار رجال الدولة الآذربيجانية، ونواب بالبرلمان، والسفراء الأجانب وأعضاء السفارات المعتمدة لدى آذربيجان، فضلاً عن أبناء الجالية المصرية ورموز الثقافة ومسئولي الأكاديميات والجامعات في الفعالية التي تضمنت البث الحي لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وحرصت السفارة على إشراك أبناء مصر من الطلبة في عملية الإعداد لتعزيز شعور الانتماء والملكية لهذا الحدث لكافة أبناء مصر في الخارج. 

ووجهت السفارة بهذه المناسبة الشكر لرئيس أذربيجان إلهام علييف، ووزير الخارجية جيهون بيرموف، والمسئولين بمركز حيدر علييف، وكافة كبار المسئولين بآذربيجان الذين أسهموا في إنجاح هذه الاحتفالية التي تعد رمزاً للإرث الثقافي العالمي.

