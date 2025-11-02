مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على بعض حسابات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بحدوث إنفجار صباح يوم السبت الموافق 1 الجارى بالطريق الدائرى اتجاه ميدان الرماية .

وأكد المصدر أن المقطع المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2015 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة آنذاك وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة وهو ما يدركه الرأى العام .

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات .