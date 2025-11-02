فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن فتح باب الحجز أمام المؤلفين ودور النشر لإقامة حفلات التوقيع ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر انطلاقها خلال شهر يناير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي للمعرض، أن باب الحجز لحفلات التوقيع فُتح رسميًا اليوم، السبت، بمقر الهيئة في كورنيش النيل برملة بولاق، محافظة القاهرة.

وقال إنه لأول مرة تم استحداث مسرحين داخل صالات بيع الكتب، يكونان مخصصين لحفلات التوقيع ومناقشات الكتب، لتكون قريبة من الجمهور وتتيح تفاعلًا مباشرًا معه، وذلك أسوةً بمعارض الكتب العالمية، وبالتنسيق الكامل مع إدارة المعرض لضمان تنظيم الفعاليات بصورة تليق بمكانة المعرض وأهميته الثقافية.

وأضاف مجاهد أن حفلات التوقيع تُعد من أبرز الأنشطة التي ينتظرها جمهور المعرض في كل دورة، لما تتيحه من فرصة مباشرة للقاء الكتّاب والمفكرين والمبدعين، والتفاعل معهم في أجواء ثقافية ثرية تعزز التواصل بين الكاتب والقارئ.

وتابع: “كما تمثل هذه الفعاليات منصة مهمة أمام دور النشر لتقديم أحدث إصداراتها وتسليط الضوء على الأعمال الأدبية والفكرية الجديدة”.

ويأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في ظل اهتمام متزايد من وزارة الثقافة المصرية بدعم صناعة النشر وتشجيع الإبداع، إلى جانب توسيع قاعدة المشاركة المحلية والعربية والدولية، بما يعكس مكانة القاهرة كإحدى أهم العواصم الثقافية في العالم العربي.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الجديدة من المعرض برنامجًا ثقافيًا وفنيًا حافلًا بالندوات واللقاءات الفكرية وورش العمل والأنشطة الموجهة للأطفال والشباب، بما يجعلها حدثًا ثقافيًا متكاملًا يجمع بين المعرفة والترفيه.

ودعت الهيئة المصرية العامة للكتاب جميع دور النشر والمؤلفين الراغبين في المشاركة إلى الإسراع بتقديم طلبات الحجز في المواعيد المحددة، لضمان إدراجهم ضمن الجدول الرسمي لحفلات التوقيع خلال فعاليات المعرض.