ملك بريطانيا وقرينته يعربان عن صدمتهما من هجوم كامبريدجشير.. وعمدة لندن يصفه بــ المروع

أعرب ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا، اليوم /الأحد/، عن شعورهما بالفزع والصدمة بعد تلقيهما أنباء عن وقوع هجوم بسـ.ـكين على متن قطار في "كامبريدجشير" خلال الساعات الماضية.

وتقدم الملك وقرينته - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - بخالص المواساة للمتضررين من هذا الهجوم وعائلاتهم، معربان عن شكرهما وتقديرهما لخدمات الطوارئ لاستجابتها السريعة لهذا الحادث المروع.

ومن جهته، وصف عمدة لندن صادق خان الهجوم بأنه "مروع ومقلق للغاية"، مؤكدا أنه على اتصال وثيق مع شرطة العاصمة لضمان تقديم كل أشكال الدعم الضروري.

وقال خان، في منشور على منصة (إكس)، "الحادث المروع على متن القطار يثير القلق الشديد.. متعاطف مع المصابين وكل من تأثر بهذا الحادث، وممتن لخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة".

وكان 10 أشخاص قد أصيبوا في حادث طعن وقع في قطار متجه إلى لندن في ساعة متأخرة من مساء أمس /السبت/، وذلك وفقا لما أفادت به الشرطة البريطانية التي أعلنت توقيف شخصين يعتقد أنهما على صلة بالحادث.

وقالت شرطة النقل البريطانية إنه جرى نقل 10 أشخاص إلى المستشفى إثر عمليات طعن متعددة على متن قطار في "كامبريدجشير"، التي تقع على بعد نحو 80 كيلومترا شمالي لندن، مشيرة إلى أن بينهم إصابات خطيرة ومهددة للحياة.