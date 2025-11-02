قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
أخبار العالم

ملك بريطانيا وقرينته يعربان عن صدمتهما من هجوم كامبريدجشير.. وعمدة لندن يصفه بــ المروع

أ ش أ

أعرب ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا، اليوم /الأحد/، عن شعورهما بالفزع والصدمة بعد تلقيهما أنباء عن وقوع هجوم بسـ.ـكين على متن قطار في "كامبريدجشير" خلال الساعات الماضية.

وتقدم الملك وقرينته - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - بخالص المواساة للمتضررين من هذا الهجوم وعائلاتهم، معربان عن شكرهما وتقديرهما لخدمات الطوارئ لاستجابتها السريعة لهذا الحادث المروع.
ومن جهته، وصف عمدة لندن صادق خان الهجوم بأنه "مروع ومقلق للغاية"، مؤكدا أنه على اتصال وثيق مع شرطة العاصمة لضمان تقديم كل أشكال الدعم الضروري.
وقال خان، في منشور على منصة (إكس)، "الحادث المروع على متن القطار يثير القلق الشديد.. متعاطف مع المصابين وكل من تأثر بهذا الحادث، وممتن لخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة".
وكان 10 أشخاص قد أصيبوا في حادث طعن وقع في قطار متجه إلى لندن في ساعة متأخرة من مساء أمس /السبت/، وذلك وفقا لما أفادت به الشرطة البريطانية التي أعلنت توقيف شخصين يعتقد أنهما على صلة بالحادث.
وقالت شرطة النقل البريطانية إنه جرى نقل 10 أشخاص إلى المستشفى إثر عمليات طعن متعددة على متن قطار في "كامبريدجشير"، التي تقع على بعد نحو 80 كيلومترا شمالي لندن، مشيرة إلى أن بينهم إصابات خطيرة ومهددة للحياة.

ملك بريطانيا تشارلز الثالث كامبريدجشير

أحمد عز
الشرقية
عمرو دياب
برجر
