بدء الورش التدريبية لمهرجان قنا للفنون والحرف التراثية

بدأت اليوم أولى الورش التدريبية التى ينظمها مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية فى دورته الأولى والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2025 برعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة .

قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية إن الورش التدريبية بدأت بثلاث حرف هى ورشة النحت على الخشب وورشة صناعة الكليم وتقدمها نعيمة محمد وورشة الأكلات التراثية وتقدمها ناهد رمضان.

وتبدأ باقى الورش يوم الأربعاء المقبل فى قصر ثقافة قنا وهى ورشة الألعاب الشعبية للفنان حسين سامى وورشة الربابة للفنان شوقي الضوى ورشة الإنشاد الدينى للشيخ ربيع زين وورشة عزف الناي للفنان طه النبوى وورشة الخط العربي للخطاط بهاء يوسف وورشة صناعة العرائس للفنان أحمد أبو طالب وورشة الحكى .

وأضاف أن الهدف من الورش التدريبية هو التعرف على الفنون التراثية المختلفة وتبادل الخبرات الفنية لتطوير مهارات الشباب المصري من خلال تخريج جيل جديد يهتم بالفنون والحرف التراثية والألعاب الشعبية حتى لا تتعرض للاندثار.

يترأس اللجنة العليا للمهرجان د. خالد عبد الحليم محافظ قنا ورئيس المهرجان الناقد الفنى هيثم الهوارى وعضوية اللجنة العليا للمهرجان لكل من د. سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية والفنان أحمد الشافعى والكاتب الكبير بكرى عبد الحميد مدير المهرجان .