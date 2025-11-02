قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرقة كايروكي تصدر بيانا تعلن فيه تأجيل جولتهم بأوروبا.. تفاصيل

فرقة كايروكي
فرقة كايروكي
أحمد إبراهيم

أصدرت فرقة كايروكي بقيادة الفنان أمير عيد بيانا صحفيا يكشف فيه تأجيل جولة الفرقة في أوروبا بسبب حالة وفاةوالدة أمير عيد، وكذلك وفاة والد شريف الهواري.

وقالت الفرقة فى بيانها : إلى جمهورنا العزيز، بسبب حالات الوفاة داخل عائلة كايروكي، نعلن بكل أسف تأجيل جولتنا الأوروبية في مثل هذه الأوقات، تأتي العائلة أولًا، ونحن بحاجة إلى بعض الوقت للوقوف إلى جانب بعضنا البعض ونتجاوز هذه المرحلة الصعبة معًا.

وأضافت الفرقة فى البيان: سيتم تأجيل الجولة إلى مواعيد جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، ونود أن نطمئنكم بأن: يمكن لأي شخص لديه رغبة في استرداد قيمة التذاكر أن يتقدم بطلب الاسترداد، كما ستظل التذاكر سارية ويمكن استخدامها عند تحديد المواعيد الجديدة.

وأوضحت الفرقة فى البيان: نقدر تفهمكم وصبركم، ونشكركم على دعمكم الدائم ومحبتكم التي تمنحنا القوة في هذا الوقت الصعب، نعدكم بالعودة قريبًا لنلتقي بكم على المسرح، ونشارككم موسيقانا كما عهد تمونا دائمًا.

كايروكي

"كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية. 

بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من 5 أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).

وشهدت فرقة كايروكي بقيادة المغني أمير عيد نشاطا فنيا موسعا بعد  إحياء عدة حفلات غنائية في الموسم الصيفي.

كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.

فرقة كايروكي أمير عيد أغانى فرقة كايروكي الفنان أمير عيد حفلات فرقة كايروكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الغارات و القصف عل الأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي

خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

ترشيحاتنا

ارشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المرج

ارشيفية

تأجيل محاكمة شقيقين متهمين بقتل عامل بمنطقة العمرانية

متهم

السجن 10 سنوات للمتهم بحيازة فرد خرطوش في القليوبية

بالصور

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فيديو

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد