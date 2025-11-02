فرقة كايروكي تصدر بيانا تعلن فيه تأجيل جولتهم بأوروبا.. تفاصيل

أصدرت فرقة كايروكي بقيادة الفنان أمير عيد بيانا صحفيا يكشف فيه تأجيل جولة الفرقة في أوروبا بسبب حالة وفاةوالدة أمير عيد، وكذلك وفاة والد شريف الهواري.

وقالت الفرقة فى بيانها : إلى جمهورنا العزيز، بسبب حالات الوفاة داخل عائلة كايروكي، نعلن بكل أسف تأجيل جولتنا الأوروبية في مثل هذه الأوقات، تأتي العائلة أولًا، ونحن بحاجة إلى بعض الوقت للوقوف إلى جانب بعضنا البعض ونتجاوز هذه المرحلة الصعبة معًا.

وأضافت الفرقة فى البيان: سيتم تأجيل الجولة إلى مواعيد جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، ونود أن نطمئنكم بأن: يمكن لأي شخص لديه رغبة في استرداد قيمة التذاكر أن يتقدم بطلب الاسترداد، كما ستظل التذاكر سارية ويمكن استخدامها عند تحديد المواعيد الجديدة.

وأوضحت الفرقة فى البيان: نقدر تفهمكم وصبركم، ونشكركم على دعمكم الدائم ومحبتكم التي تمنحنا القوة في هذا الوقت الصعب، نعدكم بالعودة قريبًا لنلتقي بكم على المسرح، ونشارككم موسيقانا كما عهد تمونا دائمًا.

كايروكي

"كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية.

بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من 5 أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).

وشهدت فرقة كايروكي بقيادة المغني أمير عيد نشاطا فنيا موسعا بعد إحياء عدة حفلات غنائية في الموسم الصيفي.

كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.