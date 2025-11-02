قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
بالصور

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

أحمد عز
أحمد عز
أحمد إبراهيم

نشرت السفارة المصرية في لندن مجموعة من الصور من حفل استقبال رسمي في المتحف البريطاني، احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك". 

أحمد عز بحفل المتحف البريطاني بسفارة مصر فى لندن 

وحرص الفنان أحمد عز على المشاركة في الحفل، وعلقت السفارة على الصور قائلة: "سفارة جمهورية مصر العربية في لندن نظمت حفل استقبال رسميا في المتحف البريطاني احتفالاً بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور ومشاركة واسعة من كبار المسئولين من الحكومة البريطانية، ومجلسي العموم واللوردات والقصر الملكي، الشخصيات الثقافية والإعلامية".

وأضافت السفارة: "ومن الفنانين أحمد عز ورجال الأعمال البريطانيين والمصريين، إلى جانب نخبة من الخبراء في الآثار المصرية، وعدد من المؤثرين و كبار الشخصيات الحكومية والدبلوماسية والسياسية والثقافية والإعلامية في المملكة المتحدة بقيادة السفير أشرف سويلم سفير مصر في لندن".

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.

أحمد عز الفنان أحمد عز أعمال احمد عز أفلام أحمد عز السفارة المصرية بلندن

