أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

نشرت السفارة المصرية في لندن مجموعة من الصور من حفل استقبال رسمي في المتحف البريطاني، احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك”.

أحمد عز بحفل المتحف البريطاني بسفارة مصر فى لندن

وحرص الفنان أحمد عز على المشاركة في الحفل، وعلقت السفارة على الصور قائلة: “سفارة جمهورية مصر العربية في لندن نظمت حفل استقبال رسميا في المتحف البريطاني احتفالاً بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور ومشاركة واسعة من كبار المسئولين من الحكومة البريطانية، ومجلسي العموم واللوردات والقصر الملكي، الشخصيات الثقافية والإعلامية”.

وأضافت السفارة: “ومن الفنانين أحمد عز ورجال الأعمال البريطانيين والمصريين، إلى جانب نخبة من الخبراء في الآثار المصرية، وعدد من المؤثرين و كبار الشخصيات الحكومية والدبلوماسية والسياسية والثقافية والإعلامية في المملكة المتحدة بقيادة السفير أشرف سويلم سفير مصر في لندن”.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.