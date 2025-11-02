محافظ أسوان يقود جولات ميدانية مفاجئة لضبط الأسواق .. صور

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة إستهدفت متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة وذلك عقب ترأسه لإجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية.

يأتى ذلك فى ظل المتابعة الدقيقة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، ووفقاً لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وضمان إستقرار الأسعار .

وخلال الجولة التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، تفقد الدكتور إسماعيل كمال عدداً من المخابز البلدية والمجمعات الإستهلاكية والهايبر ماركت .

اطمأن على إنتظام سير العمل وجودة الخبز البلدى وتوافر السلع الغذائية بأسعار ثابتة ومخفضة للمواطنين ، مع إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالتسعيرة الرسمية المعلنة ، موجهاً بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق للتصدى بكل حزم لأى محاولات للتلاعب أو رفع الأسعار ، وخاصة عقب تحريك أسعار الوقود وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

جولة ميدانية

وأكد محافظ أسوان على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والغرف التجارية والقطاع الخاص تعمل بشكل متكامل للحفاظ على إستقرار الأسواق ومنع إستغلال المواطنين ، وذلك طبقاً للتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية لتثبيت أسعار السلع الإستراتيجية السبع طبقاً لقرارات مجلس الوزراء ، وضمان توافرها بكميات كافية فى كافة أنحاء المحافظة .

وشدد المحافظ على إستمرار الجولات الميدانية المفاجئة داخل المدن والمراكز لمتابعة حركة البيع والشراء ، وضبط أى مخالفات تموينية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين ، لأن الهدف الأساسى هو تعزيز ثقة المواطنين فى الإجراءات الرقابية والتنفيذية وتحقيق الإستقرار الكامل فى الأسواق بما ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن الأسوانى .