الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
في افتتاح المتحف المصري الكبير.. مينا نادي يترجم الروح القبطية إلى موسيقى تنطق بالسلام
لبنان: الجامعة العربية مطالبة بأن تتحول لأداة استراتيجية في الأمن والتنمية
لأول مرة بمستشفى السنبلاوين.. نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ لسيدة سبعينية
هبوط أرضي بسبب انـ ـفجار خط مياه رئيسي في الغربية
منسقة أممية : وقفنا إلى جانب مصر على مدى عقود دعماً للتنمية
حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته لولو
تباين سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات الأحد
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول لوجستي في حزب الله بجنوب لبنان
محافظ أسوان يقود جولات ميدانية مفاجئة لضبط الأسواق .. صور

محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة إستهدفت متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة وذلك عقب ترأسه لإجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية.

يأتى ذلك فى ظل المتابعة الدقيقة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، ووفقاً لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وضمان إستقرار الأسعار .

وخلال الجولة التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، تفقد الدكتور إسماعيل كمال عدداً من المخابز البلدية والمجمعات الإستهلاكية والهايبر ماركت .

اطمأن على إنتظام سير العمل وجودة الخبز البلدى وتوافر السلع الغذائية بأسعار ثابتة ومخفضة للمواطنين ، مع إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالتسعيرة الرسمية المعلنة ، موجهاً بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق للتصدى بكل حزم لأى محاولات للتلاعب أو رفع الأسعار ، وخاصة عقب تحريك أسعار الوقود وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

جولة ميدانية

وأكد محافظ أسوان على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والغرف التجارية والقطاع الخاص تعمل بشكل متكامل للحفاظ على إستقرار الأسواق ومنع إستغلال المواطنين ، وذلك طبقاً للتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية لتثبيت أسعار السلع الإستراتيجية السبع طبقاً لقرارات مجلس الوزراء ، وضمان توافرها بكميات كافية فى كافة أنحاء المحافظة .

وشدد المحافظ على إستمرار الجولات الميدانية المفاجئة داخل المدن والمراكز لمتابعة حركة البيع والشراء ، وضبط أى مخالفات تموينية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين ، لأن الهدف الأساسى هو تعزيز ثقة المواطنين فى الإجراءات الرقابية والتنفيذية وتحقيق الإستقرار الكامل فى الأسواق بما ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن الأسوانى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

أرشيفية

بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

البورصة المصرية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ختام تعاملات الأحد

جانب من الجولة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد عددًا من مناطق التجمع الخامس للوقوف على خدمات المدينة

..

جمعية رجال أعمال إسكندرية تستضيف 25 سفيراً لدى الأمم المتحدة

بالصور

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

