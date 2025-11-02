وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يزور مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان

استقبل مركز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) بمحافظة أسوان وفدًا رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، وذلك للتعرف على الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز في تنمية المهارات التكنولوجية ودعم رواد الأعمال الشباب في صعيد مصر .

يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين المؤسسات الدولية والوطنية لدعم التحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال.

وضم الوفد الزائر كلا من:

Ahunna Eziakonwa المدير الإقليمي لأفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



Katharine Brooks – المستشارة الأولى للمدير الإقليمي لأفريقيا.

Chitose Noguchi – الممثلة المقيمة لمكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وجاء خلال الزيارة، استعرض ممثلو الجهات الثلاث العاملة داخل المركز، وهي معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، والمعهد القومي للاتصالات (NTI)، البرامج التدريبية،والمبادرات المقدمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات،وريادة الأعمال، والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، والتي تهدف إلى تأهيل الكوادر الشابة وتمكينها من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

مركز إبداع مصر الرقمية

كما قدّم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، عرضًا عن دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الشباب، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجامعة ومركز كريتيفا لتعزيز منظومة الابتكار في صعيد مصر.

أضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،إن زيارة وفد الأمم المتحدة لمركز كريتيفا بأسوان تأتي تأكيدًا على ثقة المؤسسات الدولية في القدرات المصرية بمجال التكنولوجيا والابتكار، وتجسيدًا لنجاح الدولة في نشر المعرفة الرقمية في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في محافظات الصعيد..

وأضاف “تسعى جامعة أسوان بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بناء جيل جديد من الشباب المبدع القادر على تحويل الأفكار إلى مشروعات مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل المركز شملت قاعات التدريب التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات، ومعمل التصنيع الرقمي (Fabrication Lab)، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، حيث تابع الوفد فعاليات مسابقة (SONO) لريادة الأعمال وتفاعل مع الفرق المشاركة من الشباب المبتكر.

واختتم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت تصريحه قائلاً إن ما نراه اليوم في مركز كريتيفا بأسوان هو نموذج واقعي لرؤية مصر نحو مستقبل رقمي واعد، يقوم على الإبداع والمعرفة والشراكة الدولية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأعرب وفد الأمم المتحدة عن تقديره الكبير للجهود المبذولة في تطوير بيئة داعمة للابتكار في صعيد مصر، مشيدًا بتميز مركز كريتيفا بأسوان كمنصة حيوية لتأهيل الشباب، ودوره في تمكين رواد الأعمال وتوسيع فرص العمل الرقمي في المنطقة.