مستشار الأمن القومي العراقي يلتقي رئيس اللجنة العسكرية بحلف الناتو

أ ش أ

التقي مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأدميرال كافو دراكوني، وذلك على هامش مؤتمر "حوار المنامة 21" في البحرين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي - بحسب نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم "الأحد"، أن الأعرجي أكد استمرار تعاون العراق مع المجتمع الدولي وحلف الناتو في المجالات الإنسانية والاستشارية وتبادل الخبرات والتجارب.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا استمرار التعاون بين العراق وبعثة حلف الناتو، واستعرضا التحديات التي تواجه المنطقة، وأهمية تعزيز السلام الإقليمي والدولي.

من جهته، جدد الأدميرال دراكوني دعم عمل بعثة الناتو في العراق، وفقاً لما يحتاجه من متطلبات في مجالات الاستشارة والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات.