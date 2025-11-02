وضع حجر أساس كنيسة جديدة بإيبارشية جنوبي ألمانيا

صلى أصحاب النيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء بهوكستر، والأنبا ديسقوروس أسقف جنوبي ألمانيا ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، القداس الإلهي بكنيسة القديس مار مرقس الرسول بإيبارشية جنوبي ألمانيا، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة وأبناء الإيبارشية.

وضع حجر أساس كنيسة جديدة

وعقب صلاة القداس الإلهي، توجّه أصحاب النيافة إلى موقع الكنيسة الجديدة للقديس مار مرقس الرسول والمقر الجديد لإيبارشية جنوبي ألمانيا بمدينة فرانكفورت، حيث أُقيم احتفال رسمي لوضع حجر الأساس.

شهد الاحتفال حضور عدد من الشخصيات الرسمية والكنسية، من بينهم القنصل العام أمين حسان، القنصل العام لمصر بفرانكفورت، إلى جانب عدد من المسؤولين والإعلاميين وأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وجرى العرف - عند بناء كنيسة جديدة - أن يتم وضع بعض المستندات التي توثق لزمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا الأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة والرسومات الهندسية، إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وضع حجر الأساس وصورًا للأب البطريرك والأب الأسقف، وتوضع هذه الأشياء في صندوق خشبي يوضع داخل حجر الأساس.