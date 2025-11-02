قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: صورة الرئيس السيسي مع ملوك وزعماء العالم مشهد مهيب يجسد قوة مصر واستقرارها

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى إن الصورة الجماعية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ملوك ورؤساء وقادة العالم خلال افتتاح المتحف المصري الكبير؛ تُعد واحدة من أبهى لحظات التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن هذا المشهد المهيب يجسد مكانة مصر وقوتها واستقرارها أمام العالم أجمع.

الحضارة والتاريخ والقوة

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي والمذاع عبر قناة صدى البلد، "الصورة دي حاجة مبهرة، مافيش أهم من كده، الدنيا كلها كانت قدامك"، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير أصبح قِبلة للعالم أجمع، حيث اجتمعت فيه الحضارة والتاريخ والقوة في مشهد لا يتكرر كثيرًا.

وأوضح: العالم كله جاي لمصر عشان يشاركها فرحتها واحتفالها، قائلاً: "دي بلد تستحق إننا نيجي آلاف الكيلومترات علشان نشاركها فرحتها، لأن اللي اتعمل ده مش بس افتتاح متحف.. ده إعلان جديد عن عظمة مصر وتاريخها اللي مالهوش مثيل".
 

الصورة الجماعية للرئيس السيسي

واختتم موسى حديثه قائلاً إن الصورة الجماعية للرئيس السيسي وسط هذا الحضور الدولي التاريخي؛ هي رسالة للعالم بأن مصر قوية، مستقرة، وقادرة على أن تظل في قلب المشهد العالمي حضاريًا وسياسيًا.

