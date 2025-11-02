مكتبة الإسكندرية: نقدم خدمة تعليم اللغة الهيروغليفية مجانا في مركز الخطوط

هنأ أحمد زايد، عضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، الإعلامي أحمد موسى والشعب المصري أجمع، بافتتاح المتحف المصري الكبير.

رسالة سلام للعالم

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي الذي يذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى علقا قائلا: مبروك لمصر وللعالم على افتتاح المتحف الكبير الذي يعد مكانا تلتقي فيه الثقافات والأديان، حاملا رسالة سلام للعالم.

وأضاف أحمد زايد: أشكر كل من شارك في بناء المتحف الكبير، وافتتاح المتحف أظهر قوة وعظمة ثروات مصر الحضارية والجغرافية والبشرية، فمصر لديها رصيدا أمنيا وهندسيا فمن ذا الذي ينتج ويخرج هذا الصرح الضخم للعالم الذي يجذب الملايين من السياح؟.

واختتم أحمد زايد: رئيس كرواتيا أشاد خلال زيارته لمكتبة الإسكندرية بالمتحف المصري، ونقدم خدمة تعليم اللغة الهيروغليفية مجانا بمركز الخطوط في المكتبة، ونفخر بأهمية الثقافة وانتعاشها في دولتنا.

