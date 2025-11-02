أحمد موسى يطالب بتدريس اللغة الهيروغليفية

طالب الإعلامي أحمد موسى، بتدريس اللغة الهيروغليفية الخاصة بالحضارة المصرية القديمة لأبنائنا في المدارس والجامعات، مناشدًا وزير التربية والتعليم بالنظر في هذا المقترح، قائلا: دا تاريخنا ولازم نتكلم ونشتغل على دا.

المشروعات المغرضة

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إنفاق المليارات من أجل تدمير مصر ولكن الحالة التي تمت خلال الأيام الماضية دمرت هذه المشروعات المغرضة ضد مصر.

تنظيم رحلات للمتحف المصري

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الشعب المصري من أطفال وكبار وصغار ينزلون للشارع من أجل الاحتفال وأحبطوا كل المخططات التي استهدفت النيل من مصر.



ودعا جميع إدارات ومديريات التربية والتعليم لتنظيم رحلات للمتحف المصري الكبير لأولادنا وشبابنا، موضحا أن هناك مرشدين مفيش أعظم من كده يشرحوا لولادنا عن حضارتهم وتراث بلدهم.



واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أماكن مخصصة للأطفال من أجل اللعب بعد معرفة تاريخ وحضارة بلدهم وأماكن مخصصة للأكل والشرب عشان الناس تستمتع.

