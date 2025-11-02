أبهر الشرق والغرب.. أحمد موسى: العالم كله يتحدث عن افتتاح المتحف المصري الكبير

قال الإعلامي أحمد موسى إن وسائل الإعلام الدولية في الشرق والغرب، والشمال والجنوب، تتحدث بصوت واحد عن مصر بعد الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي جذب أنظار العالم وأعاد التأكيد على ريادة الدولة المصرية وقدرتها على الإبهار.

وخلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح موسى أن الافتتاح جاء في منتهى القوة والعظمة، مشيرًا إلى أن الضيوف الذين حضروا الفعاليات قاموا بجولات داخل المتحف وخارجه لاكتشاف عظمة التاريخ المصري، قائلًا: “الأمس كان احتفالًا استثنائيًا، واليوم زيارات في كل أنحاء الجمهورية.”

وأكد موسى أن وسائل الإعلام في مختلف دول العالم من قبرص واليونان والصين وفرنسا وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والمجر وألمانيا وهولندا وكرواتيا وبلجيكا والدنمارك وغيرها كانت تنقل الحدث مباشرة على الهواء، في تغطية عالمية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن التريند العالمي كان عنوانه “هدية مصر للعالم”، حيث تصدر الحديث عن المتحف مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا بأكثر من 3 ملايين تغريدة، ما يعكس حجم الإبهار والتأثير الذي صنعته مصر بهذا الحدث.

واختتم موسى موضحًا أن الافتتاح شهد مشاركة 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك ورؤساء وأمراء، وهو ما يمثل أكبر شهادة دولية على مكانة مصر وقوتها واستقرارها في المنطقة والعالم.