أحمد موسى: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لإصرار القيادة على صنع التاريخ

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصراره ودعمه المتواصل لمشروع المتحف المصري الكبير حتى اكتماله، مؤكدًا أن هذا الصرح الحضاري العملاق يمثل هدية مصر إلى الإنسانية جمعاء، ويعكس حرص الدولة على صون تراثها وتاريخها العريق.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، إن المتحف المصري الكبير سيكون محط أنظار العالم بأسره؛ لما يضمه من كنوز فريدة ومقتنيات لا تقدر بثمن.

وأشار موسى إلى أن القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون هو أغلى وأثمن ما يحتويه المتحف، واصفًا إياه بأنه رمز خالد للحضارة المصرية وأحد أهم القطع الأثرية في تاريخ البشرية.

وأكد موسى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية تضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية في حماية تراثها وإبراز حضارتها للعالم، مشيدًا بالجهود الضخمة التي بذلت لإنجاز هذا المشروع العالمي الذي يليق بعظمة مصر وتاريخها الممتد عبر العصور.