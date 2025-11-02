ياسمين عبدالعزيز تروج لمسلسلها الرمضاني الجديد "وننسى اللي كان"

روجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لمسلسلها الرمضاني الجديد "وننسى اللي كان"، المقرر عرضه في ماراثون دراما 2026.



ونشرت ياسمين عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، صورة لها وهي تمسك بولاعة وتشعل النار في صورة قديمة، وظهرت بإطلالة باللون الأحمر،وعلقت على الصورة عنوان العمل "وننسى اللي كان".

وقد شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها، صورة لها بالزي الفرعوني، بمشاركة الفنان كريم فهمي تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

ظهر الثنائي بتعليق من شخصيات مسلسلهم «وتقابل حبيب» والذي عرض رمضان الماضي 2025.

ونشرت «ياسمين» الصورة عبر «فيسبوك» وكتبت:«اتحولت لحقيقة.. جواز فارس أمون وليل رع» واكتفت بوضع إيموشن ضحك.

