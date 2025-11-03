أخبار أسوان| إزالة 331 حالة تعد على الأراضي.. ندوة للشمول المالي.. وحملات لضبط الأسعار

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاحد الموافق: 2/11/2025 احداث متنوعة.

حيث تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن الموجه الـ 27 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وأسفرت هذه الجهود عن إزالة 331 حالة تعد بمساحة وصلت إلى 142 ألف و 884 م2 حتى الآن ، تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنظومة الإلكترونية ، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ان افتتاح المتحف المصري الكبير عد حدثًا تاريخيًا ومشروعًا وطنيًا عملاقًا يجسد عراقة الحضارة المصرية القديمة ويؤكد على ريادة مصر الثقافية والسياحية على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين أن المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد صرح أثري، بل يعد مركزًا عالميًا للتعليم والبحث والحفاظ على التراث الإنساني، مشيرًا إلى أنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة في عرض كنوز الحضارة المصرية بأسلوب علمي متطور.

جهود متنوعة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ندوة عن الشمول المالى وريادة الأعمال وآلية التمويل لتمكين المرأة والشباب بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وذلك تحت عنوان " الشمول المالى والتحول الرقمى ودورة فى التنمية المستدامة " بحضور القيادات التنفيذية والمجتمعية ووممثلى البنوك الوطنية.

وخلال الندوة تم تعريف المشاركين بأهمية نشر الوعى المالى ، ودور البنوك فى تمكين المواطنين من خلال الخدمات الرقمية والمصرفية الحديثة ، وتم التأكيد على أن الشمول المالى ركيزة أساسية لبناء مجتمع إقتصادى قوى ومستدام ، وأن التحول الرقمى أصبح ضرورة لتحقيق العدالة المالية والوصول لجميع فئات المجتمع.

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة إستهدفت متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة وذلك عقب ترأسه لإجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية.

يأتى ذلك فى ظل المتابعة الدقيقة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، ووفقاً لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وضمان إستقرار الأسعار .

استقبل مركز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) بمحافظة أسوان وفدًا رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، وذلك للتعرف على الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز في تنمية المهارات التكنولوجية ودعم رواد الأعمال الشباب في صعيد مصر .

