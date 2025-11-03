قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
رفقة ابنته.. محمد صلاح في أحدث ظهور عبر إنستجرام
الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إيمان كريم: ذوو الإعاقة طرف فاعل في الحياة السياسية.. وهذا نصيبهم من المقاعد بمجلس النواب

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة
معتز الخصوصي

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب 2025، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا يجسّد أحد أهم مظاهر المواطنة الإيجابية، ويعكس وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بدورهم في صياغة مستقبل الوطن والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأضافت أن الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحوا اليوم طرفًا فاعلًا في الحياة السياسية، لهم صوت مسموع وإرادة مؤثرة، مشيرةً إلى أن مشاركتهم في الانتخابات تُعدّ رسالة قوية للعالم تؤكد إيمان الدولة المصرية بقدراتهم وحرصها الدائم على دمجهم وتمكينهم في مختلف المجالات.

وأشارت إيمان كريم، إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أطلق مبادرة "صوتك حقك" للعام الثاني على التوالي، بهدف رفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية، وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت والمساهمة في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

توفير كافة سبل الإتاحة في اللجان الانتخابية

كما شددت على أن الدولة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصت على توفير كافة سبل الإتاحة في اللجان الانتخابية، سواء من حيث سهولة الوصول، أو توفير الإرشادات الميسّرة بلغة الإشارة وبطريقة برايل، بما يضمن عملية انتخابية عادلة وميسّرة لجميع الناخبين دون تمييز.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يواصل تلقي استفسارات المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الرقم المختصر 16736 للرد على أي تساؤلات تتعلق بسير العملية الانتخابية أو بوسائل الإتاحة داخل اللجان، ضمانًا لتيسير مشاركتهم الكاملة في هذا الحدث الوطني.

وأكدت على أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب 2025 ليست مجرد واجب وطني، بل صفحة جديدة يكتبونها في مسيرة تمكينهم، وخطوة تعكس وعيهم وإصرارهم على أن يكونوا شركاء حقيقيين في صنع القرار وصياغة مستقبل وطنهم.

وطبقا لقانون انتخابات مجلس النواب فإن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم مقعدين ضمن قائمتين كل منهما تضمان 40مقعدًا ، و 6 مقاعد ضمن قائمة الـ102 مقعد ، وبذلك يكون نصيبهم 8 مقاعد في مجلس النواب.

ذوي الإعاقة انتخابات مجلس النواب 2025 المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الجمهورية الجديدة مبادرة صوتك حقك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

ترشيحاتنا

قمح

المنوفي: إنشاء 50 صومعة جديدة خطوة استراتيجية لحماية الأمن الغذائي

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

أبرز أنشطة وزارة قطاع الأعمال العام خلال شهر أكتوبر 2025.. صور

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام: خطة متكاملة لتحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات بحلول 2030

بالصور

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد