موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
جامعة قناة السويس: اعتمد الرؤية والرسالة الخاصة بالخطة الاستراتيجية الجديدة

الإسماعيلية انجي هيبة

تواصل جامعة قناة السويس خطواتها الحثيثة نحو استكمال إعداد خطتها الاستراتيجية (2025 – 2030)، حيث عقد فريق إعداد الخطة اجتماعه الدوري لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتطوير الأهداف والغايات والأنشطة التنفيذية، بما يعزز مكانة الجامعة ضمن مؤسسات التعليم العالي المتميزة محليًا وإقليميًا.

جاء الاجتماع في إطار التوجه المستمر للجامعة نحو ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي، ومواكبة التحولات الحديثة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وذلك برعاية ودعم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أشار إلى أن مجلس الجامعة قد اعتمد الرؤية والرسالة الخاصة بالخطة الاستراتيجية الجديدة، والتي تجسد تطلعات الجامعة نحو الريادة في بناء مجتمع معرفي يعتمد على الابتكار، والتعليم الذكي، والبحث العلمي المتقدم، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية، أن الاجتماع جاء استكمالًا لسلسلة من اللقاءات الهادفة إلى بلورة الأهداف والغايات التفصيلية للخطة، وضمان توافقها مع أولويات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى نهجًا علميًا ومنهجيًا في التخطيط يعتمد على المشاركة الواسعة وقياس الأداء المستمر بما يحقق التطوير المؤسسي المستدام.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل الدور المجتمعي للجامعة وتعزيز ارتباطها بالبيئة المحيطة من خلال مشروعات ومبادرات تنموية تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات المجتمع، مؤكدة أن الخطة تمثل خارطة طريق لتحقيق جامعة أكثر تميزًا واستدامة في الأعوام المقبلة.

ويأتي استمرار انعقاد لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية تأكيدًا على التزام جامعة قناة السويس ببناء مستقبل مؤسسي يقوم على الابتكار، والشراكات الفاعلة، والجودة الشاملة، بما يرسخ مكانتها كجامعة رائدة تسهم بفاعلية في تحقيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

الإسماعيلية

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

مريم فخر الدين

فى ذكراها.. قصة محاولة إنهاء رشدي أباظة حياته بسبب مريم فخر الدين

مسلسل خطوط عريضة

المخرج بلال العربي يعلن انتهاء تصوير مسلسل الميكرو دراما “خطوط عريضة”

كتاب

"وريثة الظلال"… رواية جديدة تكشف الجانب المظلم من النفس البشرية

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

