بعثة الأهلي تغادر القاهرة متوجهة إلى الإمارات

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى الإمارات، استعدادًا لخوض بطولة السوبر المصري.

وقرر الجهاز الفني اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة ضمن بعثة الفريق التي غادرت القاهرة منذ قليل بما فيهم اللاعبون الذين يقومون بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد ١٥ بطولة ويبحث الفريق عن تعزيز تصدره في البطولة من خلال إضافة لقب جديد في النسخة الحالية للبطولة.