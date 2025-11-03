أهالي وادي ميعر بطور سيناء: نعيش بلا رعاية طبية.. والمرضى في خطر بسبب إغلاق الوحدة الصحية

​يعاني أهالي وادي ميعر، التابع لمدينة طور سيناء، من غياب تام للخدمات الصحية؛ حيث تظل الوحدة الصحية المخصصة لهم مهجورة رغم أهميتها القصوى.

​هذه الوحدة لا تبعد سوى 20 كيلو مترًا عن العاصمة طور سيناء، والأهم من ذلك أن الطريق إليها تم رصفه حتى أبوابها، ما يزيل أي مبرر لتركها مغلقة.

وقد رصدت كاميرا موقع "صدي البلد" الإخباري بالصور التي إرسالها أهالي وادي ميعر ترك الوحدة الصحية مهجورة منذ سنوات وغياب الخدمة عن الأهالي.



​وقال الأهالي إنه من حق السكان توفير طاقم طبي متكامل على مدار الـ 24 ساعة، إن عدم وجود رعاية طبية قريبة يعرض حياتنا للخطر، خاصة في حالات:

​لدغات العقارب السامة.

​الأمراض المفاجئة أو الأزمات القلبية التي تستوجب تدخلاً فوريًا.

​حيث تتفاقم الأزمة بسبب انعدام وسائل المواصلات العامة، مما يجعل الاعتماد على السيارات الخاصة هو الخيار الوحيد للوصول إلى المستشفيات البعيدة في حال وقوع طارئ.



​وطالب أهالي وادي ميعر المسؤولين في وزارة الصحة سرعة الاستجابة لشكاوهم، والعمل فورًا على تجهيز وتفعيل الوحدة الصحية، وعدم تركها مهجورة، فصحة المواطن هي الأولوية. .

