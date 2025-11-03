حسين عبدالبصير: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير فاق كل التوقعات بالعالم كله

أكد الدكتور حسين عبد البصير، المشرف العام الأسبق على المتحف المصري الكبير، أن حفل الافتتاح "فاق كل التوقعات وأذهل الجميع، ليس في مصر فقط بل في العالم كله"، مشيراً إلى أن الأصداء الإيجابية لم تقتصر على منطقة واحدة.

وقال حسين عبد البصير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مؤكدا أنه يعتبر إنجاز تاريخي سيبقى تأثيره لقرن قادم.

وتابع المشرف العام الأسبق على المتحف المصري الكبير، أن المتحف لم يَعُد مجرد صرح لعرض الآثار، بل هو بحد ذاته إنجاز يضاهي عظمة الحضارة المصرية، مؤكدا أن الدور الحضاري للمتحف كبير حيث أعاد بعث مصر القديمة للعالم، وأعاد العالم لمصر القديمة، وخلى البشرية ترجع لجذورها الأصيلة.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون أسطوريا ليس ليوم واحد أو يومين، بل أعتقد لقرن قادم من الزمان.