الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الطالبة كارما أمام النيابة من جديد.. وإحالة القضية لمحكمة الجنايات| تفاصيل
خدعها بالشوكولاتة.. إحالة المتهم بمواقعة طفلة السوبر ماركت للمحاكمة
سيدة تصطدم بشاشة دعاية بمليون جنيه في سوهاج.. والأهالي: الخطأ مش منها
بسبب السوبر المصري.. تحذير شديد اللهجة من الخطيب لـ نجوم الأهلي
ضياء رشوان: افتتاح المتحف المصري الكبير عكس عظمة الحضارة المصرية والإنجاز الحديث
قرار عاجل.. إحالة أب متهم بسلب عذرية ابنته وحملها سفاحا بالتوءم للمحاكمة الجنائية بالمحلة
تستضيفه مصر .. بريطانيا تبدي تطلعها للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
مواعيد مباريات الزمالك في دوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية
مفتي الجمهورية: نواجه اليوم حربا لا تراق فيها الدمـ.ـاء بل تستهدف الوعي والهوية
كأس العالم تحت 17 عامًا.. تعادل السنغال وكرواتيا في افتتاح مشوارهما بالبطولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قيادي بمستقبل وطن: الداخلية ترسخ مفهوم الأمن الإنساني بمبادرة توفير السلع بأسعار مخفضة

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بمبادرة وزارة الداخلية لتوفير الملابس والسلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدًا أنها تأتي استكمالًا لسلسلة من الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر، خصوصًا مع دخول فصل الشتاء وزيادة الاحتياجات الغذائية والكسائية للأسر المصرية.

وقال ”عبد السميع“ في بيان اليوم الاثنين، إن هذه المبادرة تمثل انعكاسًا حقيقيًا لحرص الدولة وأجهزتها التنفيذية والأمنية على الوقوف إلى جانب المواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية، وخصوصًا في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وأزمات تضخمية أثرت على أسعار السلع بشكل عام، مضيفًا أن التخفيضات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والتي تصل إلى 40% على الملابس الشتوية والمواد الغذائية، تعبر عن رؤية اجتماعية وإنسانية واضحة تهدف لضمان توفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة.

وأوضح أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر أن ما تقوم به الوزارة ليس دورًا أمنيًا فحسب، بل هو دور مجتمعي يعزز من مفهوم الأمن الإنساني، ويرسخ فلسفة الدولة الحديثة التي تعتمد على التكامل بين الأجهزة والمؤسسات لخدمة المواطن، مشيرًا إلى أن تواجد منافذ البيع في المناطق الأكثر احتياجًا يعكس دقة التخطيط والاستهداف، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعلي.

وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن محافظة البحر الأحمر شهدت إقبالًا كبيرًا على تلك المنافذ منذ الإعلان عنها، ما يؤكد نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين، داعيًا إلى استمرارها وتوسيع نطاقها جغرافيًا وزمنيًا، مع زيادة عدد السلع والمنتجات المعروضة، حتى تشمل أكبر عدد ممكن من الفئات المستفيدة.

كما شدد ”عبد السميع“ على أهمية الدور التكميلي للمجتمع المدني والأحزاب السياسية، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن، في دعم مثل هذه المبادرات الوطنية، سواء من خلال المشاركة في تنظيم الفعاليات أو المساهمة في توفير الدعم اللوجستي، أو حتى إطلاق مبادرات موازية تخدم نفس الهدف الاجتماعي والاقتصادي.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية المجتمعية، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في دعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، ومشيرًا إلى أن حزب «مستقبل وطن» مستمر في مساندة تلك الجهود، والعمل مع جميع الجهات لتحقيق الصالح العام، والوقوف إلى جانب المواطن المصري في مختلف الظروف.

مستقبل وطن وزارة الداخلية توفير الملابس والسلع حزب مستقبل وطن

