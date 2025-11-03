نائبة: الانتخابات البرلمانية المقبلة نقلة نوعية.. والمشهد يعكس وعياً سياسياً

قالت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل نقلة نوعية في مسار الحياة السياسية المصرية، لما تشهده من مشاركة واسعة وتنافس قوي بين المرشحين، بما يعكس حالة من الوعي والنضج السياسي لدى المواطن المصري، الذي بات يدرك أهمية صوته ودوره في صناعة القرار الوطني.

وأضافت النائبة رحاب موسي، أن ما يُثار من اتهامات حول استخدام المال السياسي لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تسير في أجواء من النزاهة والشفافية، وتخضع لإشراف قضائي كامل، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ويعزز ثقة المواطنين في نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.

وأكدت رحاب موسى ، أن المشهد الانتخابي الحالي يعكس استقرار الدولة وقوة مؤسساتها، ويبرهن على نجاح القيادة السياسية في ترسيخ دعائم الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الحياة العامة، وهو ما يظهر بوضوح في التفاعل الكبير من المواطنين في مختلف المحافظات.

واختتمت النائبة رحاب موسى تصريحها بتوجيه رسالة إلى الناخبين، دعتهم فيها إلى المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا، مؤكدة أن صوت كل مواطن أمانة ومسؤولية تجاه الوطن.

وأوضحت موسي أن المشاركة الفاعلة في صناديق الاقتراع تعكس الانتماء الحقيقي لمصر وحرص أبنائها على دعم مسيرة الاستقرار والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعية الجميع إلى اختيار من يرونه الأكفأ والأقدر على خدمة الوطن والمواطن بضمير ومسؤولية.