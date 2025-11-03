عمرو أديب: إسرائيل اغتالت كل قيادات المقاومة بلا استثناء

تسائل الإعلامي عمرو أديب: كم دولة عربية تضررت من الغطرسة الإسرائيلية ، في السياحة والملاحة والاستنفارات الأمنية، علاوة على تغذية النعرات في العراق ودورهم الموجود في السودان؟

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن الاقتصاد الإسرائيلي مسنود جدا ولم يتضرر مثل الدول العربية، وأمريكا تريد هذا الوضع مستمر.

وأشار إلى أنه تم اغتيال قادة كل المقاومة في الشرق الأوسط في الشهور الماضية، لم يتبقى منهم أحد، ولم تفقد إسرائيل شئ.

وعلق عمرو أديب على تصريح مضحك لنتنبياهو حيث قال: حكاية الاعتداء على الأسرى أساءت لصورة إسرائيل، مندهشا من هذا التصريح بالرغم من الإبادة البشرية لسبعين ألف شهيد.

