ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
زاهي حواس يطالب بتعليم اللغة الهيروغليفية في المدارس.. فيديو
أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه المصري الإثنين 3-11-2025
هل الحب حرام؟ علي جمعة: «من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمرو أديب: إسرائيل اغتالت كل قيادات المقاومة بلا استثناء

محمد شحتة

تسائل الإعلامي عمرو أديب: كم دولة عربية تضررت من الغطرسة الإسرائيلية ، في السياحة والملاحة والاستنفارات الأمنية، علاوة على تغذية النعرات في العراق ودورهم الموجود في السودان؟

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن الاقتصاد الإسرائيلي مسنود جدا ولم يتضرر مثل الدول العربية، وأمريكا تريد هذا الوضع مستمر.

وأشار إلى أنه تم اغتيال قادة كل المقاومة في الشرق الأوسط في الشهور الماضية، لم يتبقى منهم أحد، ولم تفقد إسرائيل شئ.

وعلق عمرو أديب على تصريح مضحك لنتنبياهو حيث قال: حكاية الاعتداء على الأسرى أساءت لصورة إسرائيل، مندهشا من هذا التصريح بالرغم من الإبادة البشرية لسبعين ألف شهيد.
 

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

محمود الخطيب

مجلس الأهلي يعقد أول اجتماعاته بتشكيله الجديد

وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية بمشاركة 10 دول

افتتاح بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية بمشاركة 10 دول

ليفربول

معلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة

بالصور

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان.. أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. أيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

أكثر علامات السيارات ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر.. إليك التفاصيل

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

