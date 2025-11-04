وسيم السيسي: لدي اقتراح أن تأتي القطع الأثرية المصرية في الخارج مثل رأس نفرتيتي

أكد الدكتور وسيم السيسى عالم المصريات، أنه كان لدي اقتراح أن تأتى القطع الأثرية المصرية في الخارج مثل رأس نفرتيتى وحجر رشيد إلى مصر لعمل هولوجرام، ونجعل الهولوجرام الخاص بنفرتيتى يتحدث عنها، خاصة أن نفرتيتى خرجت من مصر بطريقة غير شرعية ومصر طالبت بها عدة مرات.

وقال وسيم السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن رئيس الوزراء الهولندي يعد حضوره إحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، أعلن أنه سيتم إعادة تمثال أثري إلى مصر يقدر عمره إلى نحو 3500 عام.

وتابع عالم المصريات، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثاً فنياً عالمياً بكل المقاييس، يجسد عبقرية الإنسان المصري وقدرته الفريدة على المزج بين الأصالة والمعاصرة.

وأضاف وسيم السيسي، أنّ العروض التي شهدها الحفل، بدءاً من مقطوعة «أنا المصري» ثم «معزوفة النيل» بقيادة المايسترو ناير ناجي، مرورًا بظهور الفنانة شريهان وأداءها المميز، وصولاً إلى الإضاءة والإخراج المسرحي والمواد الفيلمية المعروضة داخل المتحف، تعكس صورة حضارية راقية عن مصر وتاريخها الخالد.