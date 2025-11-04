قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تحديث الاثنين 3 نوفمبر 2025
منح وزيارات علمية.. وزير الأوقاف يبحث مع نائب رئيس جامعة دار الهدى بالهند سبل التعاون
ولي العهد السعودي يزور البيت الأبيض 18 نوفمبر الجاري
وزير الصحة: 13 مليار جنيه حجم الإنفاق على علاج مرضى الأورام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو" .. أحمد موسي: هبوس رأس عمال المتحف الكبير

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي:

وزير خارجية الدنمارك: الهدنة في غزة هشة لكنها خطوة ضرورية نحو السلام

أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن أن بلاده راضية عن التوصل إلى الهدنة في غزة، رغم هشاشتها، مشددًا على ضرورة البناء عليها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

أكدت السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق، أن  كل الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، كانت بالتعاون مع الفنانين الآخرين بهذا الحفل، مشيرة إلى أنه عملنا كثيرا عن المؤثرات الصوتية وكيف سنحكى الحدوتة وتتناغم مع الموسيقى ونقل هذه المشاعر الفياضة ونجعل الناس تشعر بما نقوله.

وقالت شيرين أحمد طارق، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه لا أصدق أن هذا حدث فعليا، تدربت على ما قدمته فى الحفل لوقت طويل، ولكن عندما أتى ذلك اليوم كنت حاضرة كليا موجودة

وتابعت  السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق، أنه أنا أعيش تجربة مصرية حقيقية، وأنا الآن فى أسوان استمتع بالتاريخ والجمال المحيط بى من آثار والعودة مرة أخرى لمحافظة الإسكندرية.

وأشارت إلى أن هناك شائعات تمت بعد مشاركتي في حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير، بشأن دعمي “الرينبو”، معلقة "سمعت هذه الشائعات المجنونة، وأنا وزوجي نضحك عليها، فأنا سعيدة في زواجي ومتزوجة من رجل محترم، والحقيقة أن الأمر أغضبني قليلًا،  لأنه شكل غمامة على مشاركتي في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

زاهي حواس: اللي عمله الرئيس السيسي باستكمال المتحف الكبير رغم الظروف الاقتصادية أعظم قرار.. فيديو

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، عن مفاجأة تتعلق بعدم بناء المتحف المصري الكبير في وقت من الأوقات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كانت لديه إرادة ورؤية كبيرة لاستكمال المتحف حتى افتتاحه، موضحًا أن هذا القرار رغم الظروف الاقتصادية يعد الأعظم.

عمرو أديب: إسرائيل اغتالت كل قيادات المقاومة بلا استثناء

تسائل الإعلامي عمرو أديب: كم دولة عربية تضررت من الغطرسة الإسرائيلية ، في السياحة والملاحة والاستنفارات الأمنية، علاوة على تغذية النعرات في العراق ودورهم الموجود في السودان؟

مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير غير خريطة السياحة في القاهرة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الوزيري، عالم المصريات، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقا، إن المتحف المصري الكبير أعظم وأهم هدية من مصر للعالم في القرن الواحد والعشرين.

ضياء رشوان: أمريكا نشرت 63 موضوعا عن المتحف المصري الكبير.. وأوروبا 254

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الولايات المتحدة الأمريكية نشرت 63 موضوعا عن المتحف المصري الكبير، وأوروبا 254 موضوع، وإعلام دول الجوار 44 موضوع وآسيا 132 موضوع.

وقال ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن ما تم نشره فى العالم حول حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير يفوق أى جهة وأى هيئة حتى لو كانت هيئة الاستعلامات.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه سمحنا لـ 450 مراسل أجنبى لتغطية افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن أن الهيئة منذ شهر أكتوبر 2024 نظمنا زيارة لـ 131 مراسل.

المتحف الكبير.. احمد موسي: القنوات التي نقلت الحدث تجاوزت 2 مليار مشاهدة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح خلال عامين على الأكثر، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمشهد الحضاري أمام الأهرامات والحفاظ على نظافته.

الأرصاد: تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

تقلبات الطقس وهطول الأمطار.. هذا أبرز ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية في بيانا جديدا لها عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن سقطت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة اليوم الأثنين.

أحمد موسي: هبوس رأس عمال ومهندسي المتحف الكبير واحد واحد

قدم الاعلامي احمد موسى التحيه لجميع عمال ومهندسي مصر المشاركين في اعداد وبناء المتحف المصري الكبير مرددا والله ممكن ان الف وابوس على راسهم كلهم واحد واحد دول عملوا بناء وصرح عالمي كبير اكبر متحف على وجه الارض.

أحمد موسى ضياء رشوان الارصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

سيارة بورش

جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد

ترشيحاتنا

لاتسيو

لاتسيو يهزم كالياري بثنائية في الدوري الإيطالي

بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يحتج رسميًا على قرارات شرطة باريس قبل مواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال

البرازيل

قائمة البرازيل لمواجهتي السنغال وتونس وديا

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد