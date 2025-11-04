أخبار التوك شو| السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو" .. أحمد موسي: هبوس رأس عمال المتحف الكبير

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي:

وزير خارجية الدنمارك: الهدنة في غزة هشة لكنها خطوة ضرورية نحو السلام

أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن أن بلاده راضية عن التوصل إلى الهدنة في غزة، رغم هشاشتها، مشددًا على ضرورة البناء عليها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

أكدت السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق، أن كل الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، كانت بالتعاون مع الفنانين الآخرين بهذا الحفل، مشيرة إلى أنه عملنا كثيرا عن المؤثرات الصوتية وكيف سنحكى الحدوتة وتتناغم مع الموسيقى ونقل هذه المشاعر الفياضة ونجعل الناس تشعر بما نقوله.

وقالت شيرين أحمد طارق، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه لا أصدق أن هذا حدث فعليا، تدربت على ما قدمته فى الحفل لوقت طويل، ولكن عندما أتى ذلك اليوم كنت حاضرة كليا موجودة

وتابعت السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق، أنه أنا أعيش تجربة مصرية حقيقية، وأنا الآن فى أسوان استمتع بالتاريخ والجمال المحيط بى من آثار والعودة مرة أخرى لمحافظة الإسكندرية.

وأشارت إلى أن هناك شائعات تمت بعد مشاركتي في حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير، بشأن دعمي “الرينبو”، معلقة "سمعت هذه الشائعات المجنونة، وأنا وزوجي نضحك عليها، فأنا سعيدة في زواجي ومتزوجة من رجل محترم، والحقيقة أن الأمر أغضبني قليلًا، لأنه شكل غمامة على مشاركتي في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

زاهي حواس: اللي عمله الرئيس السيسي باستكمال المتحف الكبير رغم الظروف الاقتصادية أعظم قرار.. فيديو

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، عن مفاجأة تتعلق بعدم بناء المتحف المصري الكبير في وقت من الأوقات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كانت لديه إرادة ورؤية كبيرة لاستكمال المتحف حتى افتتاحه، موضحًا أن هذا القرار رغم الظروف الاقتصادية يعد الأعظم.

عمرو أديب: إسرائيل اغتالت كل قيادات المقاومة بلا استثناء

تسائل الإعلامي عمرو أديب: كم دولة عربية تضررت من الغطرسة الإسرائيلية ، في السياحة والملاحة والاستنفارات الأمنية، علاوة على تغذية النعرات في العراق ودورهم الموجود في السودان؟

مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير غير خريطة السياحة في القاهرة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الوزيري، عالم المصريات، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقا، إن المتحف المصري الكبير أعظم وأهم هدية من مصر للعالم في القرن الواحد والعشرين.

ضياء رشوان: أمريكا نشرت 63 موضوعا عن المتحف المصري الكبير.. وأوروبا 254

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الولايات المتحدة الأمريكية نشرت 63 موضوعا عن المتحف المصري الكبير، وأوروبا 254 موضوع، وإعلام دول الجوار 44 موضوع وآسيا 132 موضوع.

وقال ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن ما تم نشره فى العالم حول حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير يفوق أى جهة وأى هيئة حتى لو كانت هيئة الاستعلامات.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه سمحنا لـ 450 مراسل أجنبى لتغطية افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن أن الهيئة منذ شهر أكتوبر 2024 نظمنا زيارة لـ 131 مراسل.

المتحف الكبير.. احمد موسي: القنوات التي نقلت الحدث تجاوزت 2 مليار مشاهدة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح خلال عامين على الأكثر، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمشهد الحضاري أمام الأهرامات والحفاظ على نظافته.

الأرصاد: تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

تقلبات الطقس وهطول الأمطار.. هذا أبرز ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية في بيانا جديدا لها عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن سقطت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة اليوم الأثنين.

أحمد موسي: هبوس رأس عمال ومهندسي المتحف الكبير واحد واحد

قدم الاعلامي احمد موسى التحيه لجميع عمال ومهندسي مصر المشاركين في اعداد وبناء المتحف المصري الكبير مرددا والله ممكن ان الف وابوس على راسهم كلهم واحد واحد دول عملوا بناء وصرح عالمي كبير اكبر متحف على وجه الارض.