ضياء رشوان: أمريكا نشرت 63 موضوعا عن المتحف المصري الكبير.. وأوروبا 254

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الولايات المتحدة الأمريكية نشرت 63 موضوعا عن المتحف المصري الكبير، وأوروبا 254 موضوع، وإعلام دول الجوار 44 موضوع وآسيا 132 موضوع.

وقال ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن ما تم نشره فى العالم حول حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير يفوق أى جهة وأى هيئة حتى لو كانت هيئة الاستعلامات.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه سمحنا لـ 450 مراسل أجنبى لتغطية افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن أن الهيئة منذ شهر أكتوبر 2024 نظمنا زيارة لـ 131 مراسل.