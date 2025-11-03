مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير غير خريطة السياحة في القاهرة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الوزيري، عالم المصريات، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقا، إن المتحف المصري الكبير أعظم وأهم هدية من مصر للعالم في القرن الواحد والعشرين.

وأضاف الوزيري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء جديد" على قناة "المحور"، أن المتحف يتسع لمساحة نصف مليون متر مربع، يضم قطع أثرية تعرض لأول، يضم أول مسلة معلقة في العالم، يضم أقدم أثر عضوي عرفته البشرية مركب الملك خوفو، يضم مجموعة توت عنخ آمون تعرض لأول مرة في متحف واحد.

وتابع: المتحف غير خريطة السياحة في القاهرة تماما، فالمتحف سيجبر السياح على قضاء يوم زيادة في الرحلة لزيارة المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن إحدى القاعات في المتحف حجمها زي متحف اللوفر، فالمتحف المصري راعى كل المعايير العالمية.