ثروت الخرباوي: قيادات في الإخوان باعوا آثار لإحدى دول الخليج.. فيديو

قال الدكتور ثروت الخرباوي، إن قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية عثروا على آثار وتوابيت في سوهاج والأقصر وقامت هذه القيادات ببيعها وهي موجودة الآن في متاحف خاصة.

وأضاف ثروت الخرباوي، في لقائه مع برنامج "مساء جديد" على فضائية "المحور"، أن هناك مزادات خاصة سرية تعرض فيها هذه الآثار، وبعض الشخصيات في دول الخليج اشتروا هذه الآثار.

وتابع: وبسبب عدم توافر الأدلة اليقينية لم تحاكم قيادات في الإخوان بسبب تهريب الآثار إلى الخارج وبيعها، فالقانون قال "لا عقوبة إلا بنص".

واستكمل: وأنا كشاهد على التاريخ، فإن هذا حدث في شخصيات قيادية في الإخوان مع شخصيات نافذة في إحدى دول الخليج.