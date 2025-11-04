ضبط 50 مخالفة تموينية متنوعة في أسواق دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة مجدي عبد الكريم، لتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، خلال الحملات التي أطلقتها مديرية التموين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 50 محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير 15 محضراً لمخالفات داخل المخابز،حيث تضمنت: نقص وزن الرغيف ، عدم إكتمال المواصفات، عدم إعطاء بون للمواطن عدم وجود سجل زيارات، فضلاً عن محضر عدم إعلان قائمة تشغيل.

علاوة على ذلك، أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق عن تحرير 29 محضرا،جاءت علي النحو التالي: عدم الإعلان عن الأسعار ،عدم وجود شهادات صحية، إضافة لتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، ومحضرين لحوم مكشوفة، إلى جانب محضر غش تجاري عبارة عن (52 كيلو لحمة مفرومة ودهون وسجق فاسد وتم التحفظ عليهم).

تباعا لذلك تم ضبط عدد 6مخالفات في مجال المواد البترولية متعلقة بعدم الإعلان عن أسعار الغاز.