قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية الرقية الشرعية للشفاء من العين والحسد.. أسهل طريقة للتحصين
رسميًا.. عبد الحفيظ قائمًا بأعمال المشرف العام لكرة القدم في الأهلي
شبانة: الأهلي بلا مهاجمين.. والموسم سيكون كارثيًا على منافسيه
سعد الدين الهلالي: هذا التصرف الصحيح لمن استقبل تحويل بنكي بالخطأ
لماذا حاول المتهمون إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية؟.. تفاصيل
الصحفيين: فرصة أخيرة للاشتراك في رحلة الحج لهذا العام
البيت الأبيض: محمد بن سلمان سيزور واشنطن خلال نوفمبر الجاري
فولكس فاجن تقدم أحدث سيارة كهربائية من فئة السيدان بقوة 586 حصانًا
في انتظار زيارتك القادمة.. يسرا تعلق على لقاء ملكة الدنمارك في مصر
الاحتلال ينفذ اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالأراضي المحتلة
رسميا.. الخطيب مشرفًا على كرة القدم والأمور العاجلة في الأهلي
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط وخطوات الاستعلام والتظلم 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أبراج رومانسية وأخرى عملية... تعرف على نوع برجك

برج
برج
ريهام قدري

لكل برج صفات تميزه عن الآخر، فهناك من يحب المغامرة، وآخر يعشق الهدوء أو التفاصيل الدقيقة.

عالم الأبراج يكشف الكثير عن ميول الأشخاص وطباعهم، وحتى الأشياء التي لا يفضلونها. إليك أبرز الأمثلة:
 

 برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل)
يحب التحدي والمغامرة والحركة الدائمة، ويكره الانتظار أو الأشخاص المترددين.
  برج الثور (20 أبريل – 20 مايو)
يعشق الراحة والرفاهية والطعام الجيد، ويكره التغييرات المفاجئة أو الفوضى.
 

 برج الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)
يحب التواصل والتنوع والحديث مع الناس، ويكره الروتين والملل والانعزال.
 

برج السرطان (21 يونيو – 22 يوليو)
يحب العائلة والدفء والذكريات، ويكره الجفاء العاطفي أو الإهمال.
 

 برج الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)
يحب أن يكون محط الأنظار ويقدّر التقدير، ويكره التجاهل أو التقليل من شأنه.
 

 برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر)
يعشق النظام والتفاصيل والدقة، ويكره الفوضى والإهمال والتسرع.
 

 برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)
يحب الجمال والانسجام والعلاقات الهادئة، ويكره الظلم أو المشاحنات.
 

 برج العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)
يحب الغموض والعمق والولاء، ويكره الخيانة .
 

 برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)
يحب السفر والحرية والمغامرة، ويكره القيود أو السيطرة عليه.
 

 برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير)
يعشق العمل والنجاح والمسؤولية، ويكره الكسل أو الاستهتار.
 

 برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)
يحب الاستقلال والابتكار والتفكير المختلف، ويكره القيود والتقليد الأعمى.

 برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)
يحب الأحلام والرومانسية والفن، ويكره القسوة أو النقد القاسي.

الأبراج ابراج برج ميول ابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

ياسر جلال

وصول ياسر جلال الجزائر استعدادا لتكريمه بمهرجان وهران

مسلم

مسلم يعلن تواجده غداً في نقابة المهن الموسيقية لكشف تفاصيل الظلم الذي تعرض له (خاص )

شيماء سعيد وزوجها اسماعيل الليثي

الألماس يجدد زواج شيماء سعيد والليثي.. مفاجأة بعد خصام

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد