أبراج رومانسية وأخرى عملية... تعرف على نوع برجك

لكل برج صفات تميزه عن الآخر، فهناك من يحب المغامرة، وآخر يعشق الهدوء أو التفاصيل الدقيقة.

عالم الأبراج يكشف الكثير عن ميول الأشخاص وطباعهم، وحتى الأشياء التي لا يفضلونها. إليك أبرز الأمثلة:



برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل)

يحب التحدي والمغامرة والحركة الدائمة، ويكره الانتظار أو الأشخاص المترددين.

برج الثور (20 أبريل – 20 مايو)

يعشق الراحة والرفاهية والطعام الجيد، ويكره التغييرات المفاجئة أو الفوضى.



برج الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)

يحب التواصل والتنوع والحديث مع الناس، ويكره الروتين والملل والانعزال.



برج السرطان (21 يونيو – 22 يوليو)

يحب العائلة والدفء والذكريات، ويكره الجفاء العاطفي أو الإهمال.



برج الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)

يحب أن يكون محط الأنظار ويقدّر التقدير، ويكره التجاهل أو التقليل من شأنه.



برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر)

يعشق النظام والتفاصيل والدقة، ويكره الفوضى والإهمال والتسرع.



برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

يحب الجمال والانسجام والعلاقات الهادئة، ويكره الظلم أو المشاحنات.



برج العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)

يحب الغموض والعمق والولاء، ويكره الخيانة .



برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

يحب السفر والحرية والمغامرة، ويكره القيود أو السيطرة عليه.



برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير)

يعشق العمل والنجاح والمسؤولية، ويكره الكسل أو الاستهتار.



برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

يحب الاستقلال والابتكار والتفكير المختلف، ويكره القيود والتقليد الأعمى.

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)

يحب الأحلام والرومانسية والفن، ويكره القسوة أو النقد القاسي.