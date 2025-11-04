نجل هاني الناظر يكشف أحد أسرار والده لعلاج تساقط الشعر

قرر نجل الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية الكشف عن أحد أشهر أسرار الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية المعروف، والذي يعود إلى عام 1993، حين ابتكر خلطة من الزيوت الطبيعية لعلاج تساقط الشعر وتقويته وتحفيز نموه، وكان يمنحها لمرضاه في العيادة الخاصة به.

وذكر أن الدكتور الناظر كان يطور في مكونات الخلطة من وقت لآخر، وحققت نجاحًا واسعًا، لدرجة أن بعض الأشخاص ما زالوا يطلبونها حتى اليوم، ويتم إرسالها إلى محافظات مختلفة داخل مصر وخارجها.

مكونات هذه الخلطة مؤكدا أهمية استخدام زيوت عالية الجودة لضمان الحصول على نتائج فعالة.

وجاءت مكونات الخلطة كالتالي:

زيت إكليل الجبل (1)

زيت اللوز الحلو (2)

زيت الصبار (2)

زيت الجرجير (1)

زيت الجوجوبا (2)

زيت الزيتون (4)

زيت الجزر (4)

زيت حبة البركة (4)

طريقة الاستخدام:

يدلك الشعر وفروة الرأس بالخلطة ليلًا وهو جاف، ثم يُغطى الشعر لحمايته أثناء النوم، وتُغسل الزيوت صباحًا باستخدام أي نوع من الشامبو.

وينصح بتكرار الاستخدام مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.