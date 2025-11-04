قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون
سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك 4-11-2025
التعليم:آخر موعد للتقديم في ظائف المدارس المصرية الألمانية غداً.. عبر هذا الرابط
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا في مدينة ميس الجبل اللبنانية
برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 : إطلاق مشاريع جديدة
السيطرة على حريق شب فى مول شهير بالعبور
ماذا كان يقول النبي في الصباح؟.. 19 دعاء يملأ يومك بالأرزاق
حكم غزة حتى 2027.. تفاصيل مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن
السياحة والآثار تعلن قرعة الحج السياحي 2026 .. اليوم
هاني رمزي: الأهلي يملك الأسماء ويفتقد الروح والفاعلية الهجومية
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نجل هاني الناظر يكشف أحد أسرار والده لعلاج تساقط الشعر

هاني الناظر
هاني الناظر
ريهام قدري

قرر نجل الدكتور هاني الناظر   استشاري امراض الجلدية الكشف عن أحد أشهر أسرار الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية المعروف، والذي يعود إلى عام 1993، حين ابتكر خلطة من الزيوت الطبيعية لعلاج تساقط الشعر وتقويته وتحفيز نموه، وكان يمنحها لمرضاه في العيادة الخاصة به.

وذكر أن الدكتور الناظر كان يطور في مكونات الخلطة من وقت لآخر، وحققت نجاحًا واسعًا، لدرجة أن بعض الأشخاص ما زالوا يطلبونها حتى اليوم، ويتم إرسالها إلى محافظات مختلفة داخل مصر وخارجها.

  مكونات هذه الخلطة  مؤكدا أهمية استخدام زيوت عالية الجودة لضمان الحصول على نتائج فعالة.

وجاءت مكونات الخلطة كالتالي:

زيت إكليل الجبل (1)

زيت اللوز الحلو (2)

زيت الصبار (2)

زيت الجرجير (1)

زيت الجوجوبا (2)

زيت الزيتون (4)

زيت الجزر (4)

زيت حبة البركة (4)

طريقة الاستخدام:

يدلك الشعر وفروة الرأس بالخلطة ليلًا وهو جاف، ثم يُغطى الشعر لحمايته أثناء النوم، وتُغسل الزيوت صباحًا باستخدام أي نوع من الشامبو.

وينصح بتكرار الاستخدام مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

هاني الناظر سر هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر تساقط الشعر الشعر تقصف الشعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

سيارات

أكثر علامات السيارات ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر.. إليك التفاصيل

داليا البحيري

أحلى عيون| .. داليا البحيري تتصدر التريند لهذا السبب

من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

من أول حب إلى آخر خيبة.. كيف تغيرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد