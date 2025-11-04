شفاء الأورمان بالأقصر يطلق فعاليات اليوم العالمي لسلامة المريض بمحاضرات علمية وحملات توعية

يطلق مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في طيبة شمال الأقصر، مجموعة من الفعاليات المتنوعة احتفالًا باليوم العالمي لسلامة المريض، وذلك ضمن جهوده المستمرة لنشر ثقافة الأمان والجودة داخل المنظومة الصحية، وتعزيز وعي العاملين والمرضى بأهمية سلامة الإجراءات الطبية.

وتشمل الاحتفالية عقد سلسلة من الندوات والمحاضرات العلمية التي تتناول محاور متعددة في مجال السلامة الصحية، من أبرزها "مبادئ الجراحة الآمنة" و"تحسين الوقت الذهبي لإنقاذ المرضى" و"أثر بيئة العمل على جودة الرعاية"، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات في تشخيص الأمراض، وأساليب الحد من الأخطاء الطبية، وسبل تقديم رعاية آمنة للأطفال المصابين بالسرطان.

كما تشهد الفعاليات لقاءين علميين متميزين، الأول تنظمه المستشفى بالتعاون مع الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (ISQua) تحت عنوان "سلامة التشخيص"، بمشاركة الدكتور كارستن أنجل، الرئيس التنفيذي للجمعية.

بينما يقام اللقاء الثاني بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لعرض أحدث الممارسات والتجارب العالمية في مجال تعزيز سلامة المرضى داخل المستشفيات.

وأعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن فخره بجهود الأطقم الطبية والإدارية في إعداد وتنظيم هذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن المستشفى يسعى دائمًا لتطبيق معايير الجودة العالمية في جميع أقسامه، بما يضمن تقديم رعاية طبية آمنة ومتكاملة لمرضى الأورام في صعيد مصر.