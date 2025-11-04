قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

تباطؤ وتيرة انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أكتوبر

وكالات

أظهر مسح اقتصادي اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد تباطؤاً في وتيرة الانكماش خلال أكتوبر تشرين الأول، وسط انخفاض الطلبات الجديدة والإنتاج بوتيرة أبطأ.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 49.2 نقطة في أكتوبر تشرين الأول، مقابل 48.8 نقطة في سبتمبر أيلول، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، لكنه جاء أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة، ما يشير إلى تحسّن نسبي في أوضاع الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية تصدّر النشاط الاقتصادي مسجلاً زيادة طفيفة في الطلبات الجديدة، في حين شهدت قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة والبناء نشاطاً أضعف. كما كان التراجع العام في حجم الطلبات الجديدة هو الأدنى خلال خمسة أشهر.

وسجّل معدل التوظيف ارتفاعاً للمرة الثالثة في أربعة أشهر بدعم من استقرار الطلب، رغم أن وتيرة خلق الوظائف ظلت محدودة.

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

