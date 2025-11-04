تباطؤ وتيرة انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أكتوبر

أظهر مسح اقتصادي اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد تباطؤاً في وتيرة الانكماش خلال أكتوبر تشرين الأول، وسط انخفاض الطلبات الجديدة والإنتاج بوتيرة أبطأ.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 49.2 نقطة في أكتوبر تشرين الأول، مقابل 48.8 نقطة في سبتمبر أيلول، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، لكنه جاء أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة، ما يشير إلى تحسّن نسبي في أوضاع الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية تصدّر النشاط الاقتصادي مسجلاً زيادة طفيفة في الطلبات الجديدة، في حين شهدت قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة والبناء نشاطاً أضعف. كما كان التراجع العام في حجم الطلبات الجديدة هو الأدنى خلال خمسة أشهر.

وسجّل معدل التوظيف ارتفاعاً للمرة الثالثة في أربعة أشهر بدعم من استقرار الطلب، رغم أن وتيرة خلق الوظائف ظلت محدودة.