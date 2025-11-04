قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أرامكو تحقق أرباحا خيالية خلال الربع الثالث من العام 2025

محمود نوفل

أعلن عملاق النفط السعودي شركة أرامكو⁩  نتائجها المالية للربع الثالث 2025  283.6 مليار ريال صافي دخل التسعة أشهر الأولى بتراجع 10% ؛ و295.7 مليار ريال صافي الدخل المعدل للتسعة أشهر الأولى وكذلك  101 مليار ريال أرباح الربع الثالث بتراجع 2.2% سنويًا و 386 مليار ريال إيرادات الربع الثالث بتراجع 7% سنويًا.

ومن جانبه ؛ قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، إن أداء الشركة في الربع الثالث من عام 2025 أثبت مجددًا قدرتها على التكيّف مع متغيرات السوق العالمية، مؤكدًا أن أرامكو عملت على زيادة الإنتاج بتكلفة إضافية طفيفة، مع الاستمرار في توريد النفط والغاز والمنتجات المرتبطة بهما بشكل موثوق، ما أسهم في تحقيق أداء مالي قوي ونمو في الأرباح الفصلية.

وذكر  "الناصر" في تصريحات له أن الشركة تواصل تعزيز قدراتها في قطاع التنقيب والإنتاج، مشيرًا إلى اكتمال عددٍ من مشاريع النفط والغاز الكبرى أو قرب دخولها حيز التشغيل. 

وقال أيضا : "نُعلن اليوم عن رفع التوقعات لإنتاج غاز البيع بنحو 80٪ بين عامي 2021 و2030، مستفيدين من الإمكانات المتقدمة لدينا، وجزء من ذلك يأتي من توسعة مشروع الغاز غير التقليدي في الجافورة الذي استقطب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين".

وأكد أن إستراتيجية أرامكو تركز على النمو المعزّز للقيمة وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مع تحقيق التكامل بين أعمال الشركة والاستفادة من التطورات التقنية والذكاء الاصطناعي لابتكار فرص تجارية جديدة. وأضاف أن خطة الاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في شركة "هيوماين" (Humane) ستُسهم في تعزيز الابتكار والتقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي وسريع التطور

