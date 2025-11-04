قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
لبنان.. أوامر عسكرية لقوات الجيش بإطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تطوير مسار العائلة المقدسة أولوية قصوى

إجتماع محافظ أسيوط
إجتماع محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود الميدانية وتسريع وتيرة العمل بجميع القطاعات الخدمية والتنموية، مشددًا على أن استكمال أعمال التطوير بمسار رحلة العائلة المقدسة يمثل أولوية قصوى ضمن خطة الدولة للنهوض بالمناطق ذات البعد الديني والتاريخي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والأحياء، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للخطط الاستثمارية ومتابعة أعمال النظافة والتجميل وتطوير المرافق العامة، في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال التطوير بمسار العائلة المقدسة تسير وفق جدول زمني محدد بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على استكمال كل عناصر المشروع بما يليق بالمكانة التاريخية والروحية للمسار الذي يضم دير السيدة العذراء بدرنكة ودير السيدة العذراء المحرق بالقوصية.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بمختلف المراكز والأحياء، مع متابعة تنفيذ الحملات اليومية أولًا بأول، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري مسؤولية جماعية تتطلب الانضباط والالتزام المستمر، كما استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات المدرجة ومتابعة نسب التنفيذ ميدانيًا لضمان تحقيق المستهدفات التنموية.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أهمية تطهير الترع والمصارف بصفة دورية للحفاظ على كفاءة المجاري المائية وضمان وصول المياه لمختلف المناطق الزراعية، موضحًا أن الكراكة الجديدة التي انضمت لمنظومة العمل بالمحافظة ستتولى تباعًا أعمال التطهير وإزالة ورد النيل، مع الاستفادة من النباتات الناتجة بتحويلها إلى سماد عضوي ضمن منظومة الاستغلال الأمثل للموارد.

ووجه المحافظ كذلك بمراجعة شاملة لجميع المعدات والمركبات التابعة للحملات الميكانيكية في المراكز والأحياء، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لمواجهة أي طارئ أو ظروف استثنائية، مشيرًا إلى أن كفاءة المعدات عنصر أساسي في نجاح أعمال النظافة والطوارئ والإغاثة.

وفي ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين الجادين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه الحالات غير الجادة واسترداد حق الدولة بكل حزم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

كما ناقش المحافظ سبل دعم الصناعات التراثية والحرفية، موجهًا بسرعة تخصيص منطقة للفواخير بالمواصفات البيئية المناسبة وتنفيذ ورش تدريبية لإحياء صناعة الفخار التي تشتهر بها قرى ومراكز المحافظة، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية.

واختتم محافظ أسيوط الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تواجدًا ميدانيًا مستمرًا من جميع القيادات التنفيذية ومتابعة دقيقة لكل الأعمال، لتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسيوط مسار رحلة العائلة المقدسة أخبار أسيوط العائلة المقدسة صناعة الفخار الصناعات التراثية والحرفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الايجار القديم

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

ترشيحاتنا

موسيماني

مفاجأة.. هل يتولى بيتسو موسيماني تدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

سلوت وصلاح

سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد مباراة أستون فيلا.. ماذا قال؟

الأمير أندرو

بعد تجريده من لقبه الملكي.. أين سيعيش الأمير أندرو وكيف ستكون حياته؟

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ألوان الحب.. ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد