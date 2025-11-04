محافظ أسيوط: تطوير مسار العائلة المقدسة أولوية قصوى

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود الميدانية وتسريع وتيرة العمل بجميع القطاعات الخدمية والتنموية، مشددًا على أن استكمال أعمال التطوير بمسار رحلة العائلة المقدسة يمثل أولوية قصوى ضمن خطة الدولة للنهوض بالمناطق ذات البعد الديني والتاريخي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والأحياء، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للخطط الاستثمارية ومتابعة أعمال النظافة والتجميل وتطوير المرافق العامة، في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال التطوير بمسار العائلة المقدسة تسير وفق جدول زمني محدد بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على استكمال كل عناصر المشروع بما يليق بالمكانة التاريخية والروحية للمسار الذي يضم دير السيدة العذراء بدرنكة ودير السيدة العذراء المحرق بالقوصية.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بمختلف المراكز والأحياء، مع متابعة تنفيذ الحملات اليومية أولًا بأول، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري مسؤولية جماعية تتطلب الانضباط والالتزام المستمر، كما استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات المدرجة ومتابعة نسب التنفيذ ميدانيًا لضمان تحقيق المستهدفات التنموية.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أهمية تطهير الترع والمصارف بصفة دورية للحفاظ على كفاءة المجاري المائية وضمان وصول المياه لمختلف المناطق الزراعية، موضحًا أن الكراكة الجديدة التي انضمت لمنظومة العمل بالمحافظة ستتولى تباعًا أعمال التطهير وإزالة ورد النيل، مع الاستفادة من النباتات الناتجة بتحويلها إلى سماد عضوي ضمن منظومة الاستغلال الأمثل للموارد.

ووجه المحافظ كذلك بمراجعة شاملة لجميع المعدات والمركبات التابعة للحملات الميكانيكية في المراكز والأحياء، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لمواجهة أي طارئ أو ظروف استثنائية، مشيرًا إلى أن كفاءة المعدات عنصر أساسي في نجاح أعمال النظافة والطوارئ والإغاثة.

وفي ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين الجادين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه الحالات غير الجادة واسترداد حق الدولة بكل حزم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

كما ناقش المحافظ سبل دعم الصناعات التراثية والحرفية، موجهًا بسرعة تخصيص منطقة للفواخير بالمواصفات البيئية المناسبة وتنفيذ ورش تدريبية لإحياء صناعة الفخار التي تشتهر بها قرى ومراكز المحافظة، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية.

واختتم محافظ أسيوط الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تواجدًا ميدانيًا مستمرًا من جميع القيادات التنفيذية ومتابعة دقيقة لكل الأعمال، لتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.