بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
اقتصاد

عكري: انعقاد اللجنة المصرية اللبنانية يفتح آفاقا جديدة للتكامل الزراعي

هيثم عكري
هيثم عكري
ولاء عبد الكريم

قال هيثم عكري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين يعكس قوة العلاقات الثنائية واستعداد الجانبين للانتقال إلى مرحلة أعمق من التكامل الاقتصادي والتعاون الإنتاجي.

وأوضح عكري، أن الاجتماعات الأخيرة تؤكد وجود إرادة سياسية واضحة لتحويل الروابط التاريخية بين مصر ولبنان إلى مشروعات تنموية واستثمارية ذات بعد استراتيجي، خصوصًا في مجالات الزراعة، التصنيع الغذائي، والأمن الغذائي المشترك، بما يدعم جهود البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية.

وأشار إلى أن زيارة الوزير اللبناني سامي سلام إلى القاهرة تأتي امتدادًا لحالة الزخم التي تشهدها العلاقات المصرية اللبنانية، في ضوء اللقاءات المتواصلة بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، مؤكدًا أن لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية تضع ضمن أولوياتها تعزيز الاستثمار الزراعي المشترك، وتبادل الخبرات، وتسهيل حركة السلع الزراعية عبر آليات عملية ومستدامة.

ولفت عكري إلى أن هذا التطور يأتي بعد لقاء الرئيس العماد جوزيف عون مع وفد الجمعية قبل شهور في بيروت، والذي تناول آنذاك سبل التعاون في مجالات التنمية الزراعية والتصنيع الغذائي والتكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن اللقاء كان له أثر إيجابي في تمهيد الطريق لهذه المرحلة من التنسيق الحكومي والاقتصادي المشترك.

وقال رئيس لجنة الزراعة إن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات تنفيذية بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، من خلال مبادرات لتشجيع الاستثمارات الزراعية المشتركة وبرامج تدريبية للشباب ورواد الأعمال في مجالات الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم أهداف اللجنة العليا المشتركة وتحقيق الأمن الغذائي العربي

تحقيق العربي تحقيق امن

