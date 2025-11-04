كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي الـ69 تخليدا لذكرى معركة البرلس

تستعد محافظة كفر الشيخ للاحتفال بعيدها القومي الـ69، الذي يوافق ذكرى انتصار معركة البرلس البحرية، إحدى أبرز المعارك في تاريخ مصر الحديث، والتي وقعت في 4 نوفمبر عام 1956 خلال فترة العدوان الثلاثي على البلاد.

وقال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، في مداخلته الهاتفية على القناة الأولى، إن المحافظة بدأت استعداداتها مبكرًا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي يشارك فيها أبناء كفر الشيخ كل عام بفخر واعتزاز.

وأشار إلى أن الاحتفالات انطلقت بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس من أبناء المحافظة، تكريما وتخليدا لتضحياتهم، مؤكدًا أنه تم عقد لقاءات مع أسر الشهداء والعمل على تنفيذ طلباتهم تقديرًا لدورهم الوطني.

وأضاف أن برنامج الاحتفال يتضمن إقامة حفل فني وثقافي بمشاركة طلاب جامعة كفر الشيخ وقصر الثقافة، وبحضور عدد من المحافظين ورجال الدولة، في أجواء احتفالية تعكس روح الانتماء والوطنية لأبناء المحافظة.