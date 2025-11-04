سفير ألمانيا بالقاهرة يزور معبر رفح المصري

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث يقوم سفير ألمانيا بالقاهرة بزيارة معبر رفح البري من الجانب المصري.

وأطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 65، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 65، نحو 8 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت أكثر من 4600 طن سلال غذائية ودقيق، و أكثر من ألفي طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 1200 طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.