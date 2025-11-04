قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
توك شو

سفير ألمانيا بالقاهرة يزور معبر رفح المصري

سفير ألمانيا بالقاهرة ومحافظ شمال سيناء
سفير ألمانيا بالقاهرة ومحافظ شمال سيناء
إسراء صبري

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث يقوم سفير ألمانيا بالقاهرة بزيارة معبر رفح البري من الجانب المصري.

وأطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 65، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 65، نحو 8 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت أكثر من 4600 طن سلال غذائية ودقيق، و أكثر من ألفي طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 1200 طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

سفير ألمانيا معبر رفح البري معبر رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

