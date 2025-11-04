رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد سير العمل بمعاهد بلطيم.. صور

أجرى الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثا، جولة ميدانية؛ لمتابعة سير العمل الدراسي بمعهدي بلطيم الإعدادي والثانوي.

جاءت هذه الزيارة من أجل الاطمئنان على مدى انتظام العملية التعليمية بمعاهد الإدارة.

كما توجه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بمتابعة سير العمل ببيت شباب الأزهر ببلطيم للوقوف على مدى احتياجاته لتوفيرها.

وتابع رئيس المنطقة تواجد الموجهين بالمعاهد، ومدى تفعيل الحصص الدراسية والأنشطة الطلابية على مدار اليوم الدراسي.

وحرص على متابعة فعاليات الدراسة بداخل فصول هذه المعاهد، والاطلاع على القوى العاملة ونسب الحضور الطلابي، وطرق تحضير المعلمين والالتزام بخطة المناهج، ومتابعة وصول الكتب الدراسية وتعميمها على الطلاب، ومدى الاهتمام بأعمال النظافة.

وأشاد بانتظام الدراسة والعمل الإداري بمعهد بلطيم الإعدادي بنين، موجهًا الدكتور منير دياب، مدير إدارة بلطيم التعليمية الأزهرية بتوفير جميع مقومات العملية التعليمية لمعاهد الإدارة للحفاظ على استقرار العمل بشكل دائم.