مكتب التحقيقات الفيدرالي يطرد المزيد من العملاء الذين حققوا مع ترامب

أقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أربعة عملاء عملوا في فريق المحقق الخاص السابق جاك سميث الذي يحقق مع الرئيس دونالد ترامب، على الرغم من إلغاء بعض قرارات الفصل هذه لاحقًا، وفقًا لما ذكره خمسة أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز.

تُعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من إجراءات الموظفين التي تستهدف الموظفين الذين عملوا في تحقيقات تتعلق بترامب أو حلفائه.

استُهدف أحد العملاء المفصولين، جيريمي ديسور، في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشر رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، تشارلز جراسلي، وهو جمهوري، علنًا أكثر من 1000 صفحة من مذكرات الاستدعاء من تحقيق سميث، المسمى رمزيًا "الصقيع القطبي"، في محاولات إبقاء ترامب في السلطة بعد خسارته انتخابات 2020 أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

لم تحجب مذكرات الاستدعاء أيًا من أسماء موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وزارة العدل المتورطين.

تم وضع عميل آخر مطرود، جيمي جارمان، في إجازة إدارية في البداية قبل عدة أسابيع، بعد وقت قصير من إصدار جراسلي لسجلات أخرى تُظهر أن سميث سعى للحصول على "بيانات ومكالمات" محدودة من الهواتف المحمولة لثمانية أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ وعضو واحد في مجلس النواب في الأيام التي سبقت وتلت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

تم إبلاغ عميلين آخرين عملا في فريق سميث -واللذين أُبلغا بإنهاء خدمتهما يوم الاثنين - بلير تولمان وديفيد جيست - لاحقًا بإلغاء إنهاء الخدمة، وفقًا لأربعة من المصادر.