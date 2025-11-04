قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مكتب التحقيقات الفيدرالي يطرد المزيد من العملاء الذين حققوا مع ترامب

مكتب التحقيقات الفيدرالي
مكتب التحقيقات الفيدرالي

أقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أربعة عملاء عملوا في فريق المحقق الخاص السابق جاك سميث الذي يحقق مع الرئيس دونالد ترامب، على الرغم من إلغاء بعض قرارات الفصل هذه لاحقًا، وفقًا لما ذكره خمسة أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز.

تُعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من إجراءات الموظفين التي تستهدف الموظفين الذين عملوا في تحقيقات تتعلق بترامب أو حلفائه.

استُهدف أحد العملاء المفصولين، جيريمي ديسور، في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشر رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، تشارلز جراسلي، وهو جمهوري، علنًا أكثر من 1000 صفحة من مذكرات الاستدعاء من تحقيق سميث، المسمى رمزيًا "الصقيع القطبي"، في محاولات إبقاء ترامب في السلطة بعد خسارته انتخابات 2020 أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

لم تحجب مذكرات الاستدعاء أيًا من أسماء موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وزارة العدل المتورطين.

تم وضع عميل آخر مطرود، جيمي جارمان، في إجازة إدارية في البداية قبل عدة أسابيع، بعد وقت قصير من إصدار جراسلي لسجلات أخرى تُظهر أن سميث سعى للحصول على "بيانات ومكالمات" محدودة من الهواتف المحمولة لثمانية أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ وعضو واحد في مجلس النواب في الأيام التي سبقت وتلت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

تم إبلاغ عميلين آخرين عملا في فريق سميث -واللذين أُبلغا بإنهاء خدمتهما يوم الاثنين - بلير تولمان وديفيد جيست - لاحقًا بإلغاء إنهاء الخدمة، وفقًا لأربعة من المصادر.

الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية التحقيقات الفيدرالي مكتب التحقيقات العملاء ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي

بحثا أوضاع القطاع.. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة

سفير ألمانيا ومحافظ شمال سيناء

القاهرة الإخبارية: زيارة السفير الألماني للعريش تعكس اهتماما دوليا بجهود مصر الإنسانية تجاه غزة

المساعدات

تواصل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد