قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
حملات ضد المتحف | أحمد موسى منفعلا: عايزين يكسروا فرحتنا
بث مباشر | أحمد موسى يكشف عن حملات ممنهجة تستهدف المتحف المصري الكبير
بنزيما يقود هجوم الاتحاد ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا
التضامن تشارك في مؤتمر دولي حول التحول الرقمي والاقتصاد الاجتماعي بالدوحة
ضربة لمبيعات السيارات في أمريكا لسبب صادم
تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة
الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري
سفارة الدنمارك بالقاهرة: تأثرنا بالدفء والمحبة التي أظهرها المصريون للملكة ماري
4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء
شاهد| الجماهير تقبّل أحمد الكاس بعد فوز منتخب مصر للناشئين على هاييتي
4 عبادات أجرها مثل قيام الليل.. لا تحرم نفسك من ثوابها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعرف على تاريخ الشركة العربية الأمريكية للسيارات

تاريخ الشركة العربية الأمريكية للسيارات
تاريخ الشركة العربية الأمريكية للسيارات
إبراهيم القادري

تأسست الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) في عام 1977، وهي مشروع مشترك بين الهيئة العربية للتصنيع والحكومة المصرية ومجموعة كرايسلر التي أصبحت الآن جزء من ستيلانتس.

تعرف علي تاريخ الشركة العربية الأمريكية للسيارات

تاريخ الشركة العربية الأمريكية للسيارات

تم إنشاء الشركة العربية الأمريكية للسيارات كمشروع مشترك بين الهيئة العربية للتصنيع، التي تمتلك حصة 51%، ومجموعة كرايسلر التي كانت تمتلك حصة 49% بهدف إنشاء قاعدة صناعية دفاعية مشتركة في البداية، وبعد ذلك تم التوسع في الإنتاج المدني.

تعرف علي تاريخ الشركة العربية الأمريكية للسيارات

المقر الشركة العربية الأمريكية للسيارات

يقع مقر الشركة العربية الأمريكية للسيارات ومصنعها في القاهرة، وبدأت الشركة بإنتاج مركبات لأغراض عسكرية ومدنية، وكانت رائدة في تصنيع سيارات الدفع الرباعي 4×4 في مصر والوطن العربي.

تنوع الإنتاج منذ 1982

اتجهت الشركة العربية الأمريكية للسيارات في مرحلة لاحقة إلى تنويع إنتاجها ليشمل سيارات مدنية بموجب تراخيص من شركات عالمية مختلفة، وأنتجت موديلات لشركات مثل فيات، وبيجو، وكيا، وسيتروين، وهيونداي، وكرايسلر " جيب" .

تعرف علي تاريخ الشركة العربية الأمريكية للسيارات

المنتجات البارزة للشركة العربية الأمريكية للسيارات

اشتهرت الشركة العربية الأمريكية للسيارات بتجميع طرازات جيب المختلفة، بما في ذلك جيب شيروكي ورانجلر، وقامت بتجميع سيارات منها، كيا سبيكترا، وبيجو 405 و 406 ، وغيرها من الموديلات.

تعرف علي تاريخ الشركة العربية الأمريكية للسيارات

والجدير بالذكر ان الشركة العربية الأمريكية للسيارات تعد جزء مهم من الصناعة المصرية، لأنها تجمع بين الخبرات المحلية والشراكات الدولية لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

تاريخ شركة جيب في صناعة السيارات

نشأت علامة جيب التجارية في الحرب العالمية الثانية عندما قدمت شركة ويليز أوفرلاند سيارة دفع رباعي للجيش الأمريكي، واشتهرت بمتانتها وقدرتها على السير في الطرق الوعرة.

وبعد الحرب تحولت جيب إلى سيارة مدنية وقامت ويليز بتسجيل اسم "جيب" كعلامة تجارية في عام 1950، وقدمت العديد من النماذج الجديدة منها سيارة جيب شيروكي وواجونير.

تعرف علي تاريخ الشركة العربية الأمريكية للسيارات

واستمرت جيب في النمو والتطور، وشهدت اندماجات مع شركات مثل كرايسلر وفيات، محافظة على إرثها كعلامة رائدة في سيارات الدفع الرباعي.

وتواصل جيب الابتكار في سياراتها لتلبية متطلبات المستهلكين المعاصرين، مع الحفاظ على تراثها كسيارة دفع رباعي أيقونية. 

الشركة العربية الأمريكية للسيارات ستيلانتس العربية الأمريكية للسيارات كيا سبيكترا بيجو 405 جيب شيروكي ورانجلر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

الشيخ رمضان عبدالمعز

ده أدب النبوة.. رمضان عبدالمعز: النبي كان أكثر الناس تواضعًا رغم أنه سيد الخلق

أذكار المساء

ردد أذكار المساء.. تمنحك هدى ونورا يشرح الصدر ويجلب الطمأنينة

بالصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد