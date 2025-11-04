تعرف على تاريخ الشركة العربية الأمريكية للسيارات

تأسست الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) في عام 1977، وهي مشروع مشترك بين الهيئة العربية للتصنيع والحكومة المصرية ومجموعة كرايسلر التي أصبحت الآن جزء من ستيلانتس.

تعرف علي تاريخ الشركة العربية الأمريكية للسيارات

تاريخ الشركة العربية الأمريكية للسيارات

تم إنشاء الشركة العربية الأمريكية للسيارات كمشروع مشترك بين الهيئة العربية للتصنيع، التي تمتلك حصة 51%، ومجموعة كرايسلر التي كانت تمتلك حصة 49% بهدف إنشاء قاعدة صناعية دفاعية مشتركة في البداية، وبعد ذلك تم التوسع في الإنتاج المدني.

المقر الشركة العربية الأمريكية للسيارات

يقع مقر الشركة العربية الأمريكية للسيارات ومصنعها في القاهرة، وبدأت الشركة بإنتاج مركبات لأغراض عسكرية ومدنية، وكانت رائدة في تصنيع سيارات الدفع الرباعي 4×4 في مصر والوطن العربي.

تنوع الإنتاج منذ 1982

اتجهت الشركة العربية الأمريكية للسيارات في مرحلة لاحقة إلى تنويع إنتاجها ليشمل سيارات مدنية بموجب تراخيص من شركات عالمية مختلفة، وأنتجت موديلات لشركات مثل فيات، وبيجو، وكيا، وسيتروين، وهيونداي، وكرايسلر " جيب" .

المنتجات البارزة للشركة العربية الأمريكية للسيارات

اشتهرت الشركة العربية الأمريكية للسيارات بتجميع طرازات جيب المختلفة، بما في ذلك جيب شيروكي ورانجلر، وقامت بتجميع سيارات منها، كيا سبيكترا، وبيجو 405 و 406 ، وغيرها من الموديلات.

والجدير بالذكر ان الشركة العربية الأمريكية للسيارات تعد جزء مهم من الصناعة المصرية، لأنها تجمع بين الخبرات المحلية والشراكات الدولية لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

تاريخ شركة جيب في صناعة السيارات

نشأت علامة جيب التجارية في الحرب العالمية الثانية عندما قدمت شركة ويليز أوفرلاند سيارة دفع رباعي للجيش الأمريكي، واشتهرت بمتانتها وقدرتها على السير في الطرق الوعرة.

وبعد الحرب تحولت جيب إلى سيارة مدنية وقامت ويليز بتسجيل اسم "جيب" كعلامة تجارية في عام 1950، وقدمت العديد من النماذج الجديدة منها سيارة جيب شيروكي وواجونير.

واستمرت جيب في النمو والتطور، وشهدت اندماجات مع شركات مثل كرايسلر وفيات، محافظة على إرثها كعلامة رائدة في سيارات الدفع الرباعي.

وتواصل جيب الابتكار في سياراتها لتلبية متطلبات المستهلكين المعاصرين، مع الحفاظ على تراثها كسيارة دفع رباعي أيقونية.