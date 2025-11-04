الرئيس السيسي يهنئ الجزائر بذكري عيد الثورة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجكهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة الاحتفال بذكري عيد الثورة.

وأوفد ، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى سيلفاني بيرتون رئيسة كومنولث دومينيكا، بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال.