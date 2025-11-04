محمود فهمي رئيسا للجنة القانونية بالأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف المستشار محمود فهمي ليكون رئيسا للجنة القانونية بالنادي وفض المنازعات.

كما قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في جلسته الأولى تكليف طارق قنديل وإبراهيم العامري فاروق عضوي المجلس، بالعمل على زيادة إيرادات النادي من العضويات الجديدة.

كما تم تكليف طارق قنديل برئاسة لجنة العضويات، والعمل على وضع رؤية لتطوير الخدمات المقدمة للسادة الأعضاء، على أن يكون أيضًا ممثلًا عن مجلس الإدارة في شركة الأهلي للخدمات.



