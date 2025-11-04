قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة دمياط تشارك في مؤتمر QS لآسيا والمحيط الهادئ بـ كوريا الجنوبية

زينب الزغبي

شارك  الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، في فعاليات مؤتمر QS لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2025، الذي يُعقد في العاصمة سيول – كوريا الجنوبية خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، تحت شعار "تعزيز إمكانات الأجيال: المهارات والشراكة في آسيا والمحيط الهادئ".

يُعد المؤتمر واحدًا من أهم وأكبر التجمعات الأكاديمية الدولية لقادة التعليم العالي في المنطقة، حيث يجمع تحت مظلته نخبة من رؤساء الجامعات وصُنّاع السياسات التعليمية وممثلي الهيئات الأكاديمية والبحثية من مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب خبراء التعليم العالمي وممثلي المؤسسات الدولية المعنية بتطوير التعليم والبحث العلمي.

ويشهد المؤتمر مشاركة فاعلة لعدد من الجامعات المصرية، وذلك طبقًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي تؤكد على أهمية تعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في دعم مكانة مصر الأكاديمية على الساحة الدولية.

وخلال فعاليات اليوم الأول، شارك الدكتور حمدان ربيع في الجلسة الافتتاحية التي تناولت سُبل تعزيز الشراكات الأكاديمية في ظل التحولات العالمية السريعة، ودور التعليم العالي في بناء قدرات الأجيال القادمة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي ، كما ناقشت الجلسات المتخصصة محاور متعددة، من بينها التحول الرقمي في التعليم، والابتكار في أساليب التعلم، وتعزيز مكانة الجامعات في التصنيفات الدولية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد رئيس جامعة دمياط لقاءً مثمرًا مع سعادة السفير الهندي لدى كوريا الجنوبية، حيث تناول اللقاء بحث فرص التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات المصرية والهندية، وفتح آفاق جديدة للتبادل الطلابي والبحثي بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية عقد اتفاقيات تفاهم مستقبلية لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبحث التطبيقي والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور حمدان ربيع المتولي أن مشاركة جامعة دمياط في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار رؤية الجامعة الهادفة إلى تعزيز حضورها الاستراتيجي في المحافل الأكاديمية الدولية، والتعريف بجهودها في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي بما يتماشى مع المعايير العالمية. كما أشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا ببناء جسور التعاون الدولي، واستثمار مثل هذه الفعاليات في تبادل الخبرات وتوسيع شبكة العلاقات الأكاديمية بما يسهم في دعم مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه بالتأكيد على أن المشاركة في مؤتمر QS لآسيا والمحيط الهادئ تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ حضور جامعة دمياط على الساحة الدولية، واستثمار المنصات العالمية الكبرى لتسليط الضوء على إنجازات الجامعة ومساهمتها الفاعلة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمنطقة.

