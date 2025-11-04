النقابة العامة للمهن الرياضية تطلق مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف الرياضي

للمرة الأولى تعلن النقابة العامة للمهن الرياضية برئاسة الدكتور فتحى ندا، عن إطلاق مشروع «الكود المهني للتوصيف والتوظيف الرياضي» كأول إطار وطني ينظم المهن الرياضية ويُوحِّد المفاهيم بين المؤسسات الأكاديمية والرياضية، من خلال ربط المؤهل العلمي بالمسمى المهني لضمان العدالة في سوق العمل ومنع الممارسات غير المؤهلة.

يأتي ذلك خلال المؤتمر الدولى ،الذى تنظمة النقابة العامة للمهن الرياضية بالتعاون مع جامعة أسيوط ،وجامعة شرق الصين ،والأتحاد الدولى للتربية البدنية بالصين ( WPEA ) ، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،وعمداء كليات علوم الرياضة بالإضافة إلى مسئولين وشخصيات عربية وأجنبية ، تحت عنوان (جسور الثقافات -بناء المستقبل) والذى يفتتح فى الثالثة عصر غدا الأربعاء ،وتختتم فعالياتة فى الثالثة عصر الجمعه المقبلة.

ويستند مشروع الكود المهنى للتوصيف والتوظيف الرياضى، إلى المادة (77) من الدستور المصري وقانون النقابة رقم 3 لسنة 1987، ويتكامل مع مبادرة الدولة لإعداد دليل التصنيف المهني الموحد 2016–2017، بما يعزز التحول نحو الحوكمة المؤسسية والتنظيم المهني الذكي. لضمان مواكبة سوق العمل المحلي والعربي والدولي"الكود المهني العربي"

وأكد الدكتور فتحى ندا نقيب النقابة العامة للمهن الرياضية، أن المشروع يمثل خطوة إصلاحية نحو إنشاء سجل وطني للمهن الرياضية وربط تراخيص المزاولة بالكود المهني، دعمًا لخطط الدولة في تنمية القوى العاملة الرياضية، وترسيخًا لدور الرياضة كركيزة من ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة.

ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفى عالمى للدكتور فتحى ندا النقيب العام لنقابة المهن الرياضية الجمعة المقبلة،يعرض خلاله مشروع التوصيف والتوظيف المهنى الرياضى ،وتاصيل المشروع القومى للياقة البدنية للطفل المصرى ، وعرض المواثيق( مادة 7 للميثاق الدولى للتربية البدنية الصادر من الأمم المتحدة، واعلان التوصيات الصادرة عن المؤتمر لتنفيذها فى إطار مبادرة مشروع كود التوصيف والتوظيف المهنى الرياضى.