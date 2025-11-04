تطابق الرؤى مع مصر.. رئيس إريتريا: أهمية البحر الأحمر الجيوسياسية لا تبرر أي تدخلات خارجية

قال رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، إن السماح بوجود قواعد عسكرية في منطقة البحر الأحمر يمثل ذريعة لعدم الاستقرار، مؤكدًا أن شعوب المنطقة نفسها، وليس أي قوة خارجية، هي المسؤولة عن تأمين الملاحة في هذا الممر المائي الدولي الحيوي.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر حنفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إريتريا ليست لديها أي مشكلة في موقعها الجغرافي، وأن مياهها وشواطئها وأجواءها تمثل مسؤولية الدولة السيادية، ونفس الأمر ينطبق على الصومال والسودان، مشددًا على أن التكامل والتعاون بين دول المنطقة هو ما يعزز دور كل بلد ويخلق المناخ الملائم لاستقرار المنطقة وتأمين الممر المائي الدولي.

وأكد أفورقي أن أهمية البحر الأحمر الجيوسياسية لا تبرر أي تدخلات خارجية، وأن الاستعمار مرفوض، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية الإريترية تتطابق تمامًا مع رؤية مصر، حيث أن الآراء المتقاربة بين الدول ليست خيارات حكومات أو رؤساء أو أحزاب سياسية، بل تعكس مصالح شعوب المنطقة، مضيفًا أن كل حكومة يجب أن تمتلك تصورًا واضحًا لقدراتها على حماية هذا المبدأ الأساسي والمساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي.