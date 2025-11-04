نبيه بري: الجيش اللبناني نشر أكثر من 9 آلاف ضابط وجندي في منطقة جنوب الليطاني

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن حزب الله التزم بشكل كامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الجيش اللبناني نشر أكثر من 9 آلاف ضابط وجندي في منطقة جنوب الليطاني، وهو قادر على الانتشار على الحدود المعترف بها دولياً.



وأوضح بري، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن ما يعرقل هذا الانتشار الكامل هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية الجنوبية.



وأضاف أن الموفدة الأمريكية مورجان أورتاغوس ناقشت خلال زيارتها الأخيرة إلى بيروت موضوعين أساسيين الأول يتعلق بادعاءات إسرائيل حول استمرار تهريب السلاح من سوريا، والثاني حول المفاوضات الجارية بين الجانبين.



وأكد بري أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن نقل السلاح "عارية تماماً من الصحة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة، التي تمتلك وسائل مراقبة متطورة عبر أقمارها الصناعية، تدرك جيداً أن تلك المزاعم غير صحيحة.

