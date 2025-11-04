قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي ورونالدو يشعلان السباق نحو الهدف رقم 1000.. من يصل أولا؟
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
حملات ضد المتحف | أحمد موسى منفعلا: عايزين يكسروا فرحتنا
بث مباشر | أحمد موسى يكشف عن حملات ممنهجة تستهدف المتحف المصري الكبير
بنزيما يقود هجوم الاتحاد ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا
التضامن تشارك في مؤتمر دولي حول التحول الرقمي والاقتصاد الاجتماعي بالدوحة
ضربة لمبيعات السيارات في أمريكا لسبب صادم
تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة
الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري
سفارة الدنمارك بالقاهرة: تأثرنا بالدفء والمحبة التي أظهرها المصريون للملكة ماري
4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء
أخبار العالم

نبيه بري: الجيش اللبناني نشر أكثر من 9 آلاف ضابط وجندي في منطقة جنوب الليطاني

أ ش أ

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن حزب الله التزم بشكل كامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الجيش اللبناني نشر أكثر من 9 آلاف ضابط وجندي في منطقة جنوب الليطاني، وهو قادر على الانتشار على الحدود المعترف بها دولياً.


وأوضح بري، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن ما يعرقل هذا الانتشار الكامل هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية الجنوبية.


وأضاف أن الموفدة الأمريكية مورجان أورتاغوس ناقشت خلال زيارتها الأخيرة إلى بيروت موضوعين أساسيين الأول يتعلق بادعاءات إسرائيل حول استمرار تهريب السلاح من سوريا، والثاني حول المفاوضات الجارية بين الجانبين.


وأكد بري أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن نقل السلاح "عارية تماماً من الصحة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة، التي تمتلك وسائل مراقبة متطورة عبر أقمارها الصناعية، تدرك جيداً أن تلك المزاعم غير صحيحة.
 

سعر الذهب

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

أحمد وأمير كرارة

صورة الملف

الطقس

جانب من الحريق

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

نشرة المرأة والمنوعات

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

